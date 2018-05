Die kurdische Extremistengruppe TAK hat sich einem Medienbericht zufolge zu dem Selbstmordattentat auf das Polizei-Hauptquartier der Kurdenmetropole Diyarbakır bekannt. Einer ihrer Kämpfer habe den Anschlag im Südosten der Türkei verübt, bei dem elf Menschen getötet wurden, meldete die Nachrichtenagentur Firat, die den Rebellen der Freiheitsfalken Kurdistans nahestehen soll.

Der Anschlag vom Freitag sei eine Antwort auf die "mörderische Politik" und den "erbarmungslosen Druck" der Regierung im Südosten des Landes, hieß es in der Erklärung weiter. Regierungschef Binali Yıldırım hatte bereits die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) für den Angriff verantwortlich gemacht.

Die TAK ist nicht die einzige Gruppe, die für das Attentat verantwortlich sein will. Auch die Terrormiliz "Islamischer Stast" hat die Verantwortung für den tödlichen Anschlag in Diyarbakır übernommen. Dies habe die IS-nahe Nachrichtenagentur Amaq gemeldet, teilte das auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierte US-Unternehmen Site in der Nacht zum Samstag mit.



Die TAK ist eine Splittergruppe der PKK. Sie hat sich bereits zu drei schweren Anschlägen in diesem Jahr bekannt: einem Selbstmordanschlag im Februar in Ankara mit 28 Toten, einem weiteren Attentat in der türkischen Hauptstadt im März mit 34 Toten und einer Autobombe in Istanbul, durch die im Juni elf Menschen getötet wurden.

Der mehrheitlich kurdische Südosten der Türkei ist in den vergangenen 18 Monaten von einer Serie von Anschlägen erschüttert worden. Einige wurden von Rebellen mit Verbindungen zur PKK verübt, andere von Extremisten des IS. Ein Waffenstillstand zwischen der PKK und der Armee war im Juli 2015 beendet worden. Seither wurden mehr als 600 Mitglieder der Sicherheitskräfte und mehr als 7.000 PKK-Kämpfer getötet.