Die Präsidentschaft ist mehr als ein Schreibtisch im Oval Office in Washington. Das muss Donald Trump eine Woche nach seiner Wahl lernen. Er braucht nicht nur schnell fähige wie willige Minister und Berater, er braucht einen ganzen Stab. Etwa 4.000 Posten muss der Republikaner neu besetzen. Jeder Präsident bringt sein eigenes Personal mit ins Weiße Haus, bis hin zum persönlichen Koch. Nur wenige Positionen sind unabhängig von demjenigen, der für vier oder acht Jahre ins Weiße Haus einzieht.

Einen Koch zu finden mag die geringste Hürde für den Fast-Food-Liebhaber Trump sein. Und dessen kulinarische Vorlieben sind – bis auf eventuell hohe Cholesterinwerte – für das Wohl der Nation auch eher unerheblich. Alles andere jedoch gerät zu einem Problem. Mit nur wenigen Wochen bis zur offiziellen Amtsübernahme am 20. Januar stockt es in der Planung von Team Trump.

Wie die New York Times und mehrere andere US-Medien berichten, hat Trump mehrere Leute aus seinem Team gefeuert, darunter Mike Rogers, der Trump in nationalen Sicherheitsfragen beraten sollte und als neuer Chef der CIA gehandelt wurde. Grund für die Trennung soll Rogers Nähe zu Chris Christie sein, der erst am vergangenen Freitag von Trump degradiert wurde und nicht länger das Übergangsteam für den neuen Präsidenten leitet.

Der Gouverneur von New Jersey, der auch selbst in den Vorwahlen der Republikaner angetreten war, hatte sich schnell hinter Trump gestellt, in der Hoffnung auf einen hohen Posten. Doch Christie hat zwei Probleme: Einen Skandal um einen Megastau auf der George-Washington-Brücke zwischen New York und New Jersey, den Christies Umfeld bewusst als Racheakt an einem Politiker inszeniert haben soll, und Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn.

Das Dilemma von Loyalität

Kushner gehört, wie die gesamte Familie, zum innersten Zirkel von Donald Trump, der schon in seinem Wahlkampf auf ein extrem kleines Team und Loyalitäten gesetzt hat. Christie hatte als Staatsanwalt von New Jersey Kushners Vater, tätig im Immobiliengeschäft, ins Gefängnis gebracht. Nun bekommt Sohn Jared Kushner, so geht die Erzählung, eine späte Rache an dem Mann, der seinem Vater geschadet hat.

In dieses Bild passt, dass nicht nur Rogers gefeuert wurde, sondern auch andere Berater die Verbindungen zu Christie haben sollen. Darunter Matthew Freedman und laut Washington Post noch weitere Berater aus dem Bereich nationale Sicherheit. Rogers ging in seinem Statement nicht auf die Umstände der Trennung ein, er bezeichnete es "als Ehre", mit Trump in den vergangenen Monaten zusammengearbeitet zu haben.

Trump will seine Strategie, ihm gegenüber loyale Menschen zu belohnen, offenbar gern weiterführen. Doch damit steckt er in einem Dilemma: Er wird als Präsident rein administrativ notwendigerweise zum Teil des Establishments, zum Teil des Apparats. Er kann das Weiße Haus nicht wie seine Geschäfte aus dem Elfenbeinturm führen, in seinem Fall ein Penthouse im New Yorker Trump Tower.