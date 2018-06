Zweite Runde, kein Sieger! Drei Wochen nach ihrer ersten TV-Debatte standen sich am Donnerstagabend erneut die sieben Kandidaten der konservativen Oppositionspartei "Die Republikaner" für die kommenden französischen Präsidentschaftswahlen im Fernsehen gegenüber. Dabei richtete sich alles Augenmerk auf die beiden Favoriten: Ex-Premierminister Alain Juppé und Ex-Präsident Nicolas Sarkozy.

Vor drei Wochen hatte Juppé den Vergleich noch knapp gewonnen, dieses Mal ging er nach ersten Umfragen unentschieden aus. Zwar konnte Juppé 34 Prozent aller Fernsehzuschauer überzeugen und Sarkozy nur 24 Prozent. Doch unter den Sympathisanten der Republikaner fand Sarkozy mehr Zuspruch: 31 Prozent im Vergleich zu 28 Prozent für Juppé.

Diese Wählergruppe ist am Ende aber wohl entscheidend, auch wenn die Vorwahlen für alle Wahlberechtigen offen ist. "Niemand erlebte ein Debakel, die Debatte blieb ohne Ereignis, jeder Kandidat in seiner Bahn", fasste die Fernsehjournalisten Ruth Elkrief, die selbst die Diskussion moderiert hatte, den knapp dreistündigen Fernsehabend zusammen.

Sarkozy hoffte auf einen Patzer seines größten Gegners

Eine wirkliche Aussage über den Ausgang der Vorwahl lässt die TV-Debatte nicht zu. Damit dürfte sich am Ende Juppé bestätigt fühlen, denn er liegt bei sämtlichen Wahlumfragen derzeit deutlich vor Sarkozy. Letzterer hoffte Sarkozy auf einen Ausrutscher des Favoriten – vergeblich. Stattdessen drehten sich die lebhaften Momente der Debatte immer wieder um den Ex-Präsidenten Sarkozy, dessen Bilanz im Elysee-Palast von seinen parteiinternen Konkurrenten scharf angegriffen wurde. "Du hast damals versprochen, nach einer Niederlage nicht wieder anzutreten. Solche Worte zählen", warf Nachwuchskandidat Bruno Le Maire Sarkozy vor. Der freilich wand sich elegant. Was dazu führte, dass mehr über die Jahre von 2007 bis 2012, in denen Sarkozy Präsident war, gesprochen wurde, als über Gegenwart und Zukunft.

Überhaupt fehlte der Debatte jegliche Aufbruchsstimmung. Stattdessen stritten die Kandidaten über die richtige Größe von Flüchtlingslagern, die nötige Zahl von Polizisten und das eingleisige Mittelschulsystem in Frankreich. Viel Klein-Klein und wenig große Perspektive, obwohl die französische Wirtschaft seit Jahren in der Krise steckt. Was auch daran lag, dass sich die Kandidaten in Grundfragen einig waren und ihre eigentlichen politischen Gegner, Linke und Rechtsextremisten, abgeschlagen glauben.

Tatsächlich gilt der Sieger der Republikaner-Vorwahlen, die in zwei Wahlgängen am 20. und 27. November stattfinden, schon heute als haushoher Favorit für die eigentlichen Präsidentschaftswahlen im April 2017. Der amtierende sozialistische Präsident François Hollande ist weit abgeschlagen, laut manchen Umfragen findet er nur noch bei vier Prozent der Franzosen Rückhalt.



Die rechtsextremistische Parteiführerin Marine Le Pen liegt zwar stabil bei an die 30 Prozent Wählerzustimmung, kann aber seit Monaten nicht zulegen. Was wiederum – trotz der Wirtschaftskrise, trotz Attentaten und französischer Kriegsteilnahme im Irak – auf wenig politische Bewegung innerhalb Frankreichs schließen lässt. Als sei die von allen konservativen Kandidaten angekündigte liberale Wende – Sozialkürzungen plus Steuererleichterungen – schon längst beschlossene Sache.

Allerdings zeigt die historische Erfahrung auch: Revolutionen kamen in Frankreich stets ohne Ankündigung. Die dritte Vorwahl-Debatte der Republikaner ist dagegen längst geplant: Sie findet am 17. November statt.