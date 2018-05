Es war der große Aufreger in London diese Woche: Wieso hat er bloß nicht früher angerufen? Donald Trump hat nach seinem Wahlsieg Großbritanniens Premierministerin Theresa May eine ganze Weile warten lassen, bevor er sich bei ihr gemeldet hat. Erst, nachdem Trump mit zehn anderen Staats- und Regierungschefs telefoniert hat, rief er in Downing Street an. Selbst Ägypten, Mexiko, Saudi-Arabien und (besonders heikel) Irland wurden noch vor Großbritannien angerufen.

Es folgten zahlreiche Mutmaßungen darüber, warum dem so war. Trumps Team sei wohl noch nicht so gut organisiert, hieß es. Vielleicht sei Trump auch noch nicht mit dem Protokoll vertraut. Oder vielleicht war es ja auch andersherum und die anderen Staats- und Regierungschefs haben sich direkt bei Trump gemeldet. Immerhin, berichteten einige Medien, meldete sich Trump bei May, bevor er bei François Hollande und Angela Merkel anrief. Glück im Unglück.

Der britische Schatzkanzler Philip Hammond macht die Sache mit einer Stellungnahme nicht besser. Von der Frage nach dem Telefonat scheinbar unvorbereitet erwischt, sagte Hammond, das sei doch nicht so schlimm. Schließlich gebe es derzeit auch nichts Wichtiges zu besprechen.

Tatsächlich setzt London immens hohe Erwartungen in die kommende Regierung in Washington. Denn an allen anderen Fronten sieht es derzeit nicht gut aus. Aus den vollmundig angekündigten Plänen von "Brexit"-Minister David Davis, noch bis zum Beginn der Austrittsverhandlungen mit der EU Gespräche "mit unseren bevorzugten Handelspartnern" in die Wege zu leiten, ist nichts geworden.

Mays Besuch bei Indiens Premier Narendra Modi Anfang des Monats zum Beispiel endete in einem mittleren Fiasko. Auf Modis Frage, ob Großbritannien bereit sei, im Gegenzug für einen Ausbau der Handelsbeziehungen das Visaprozedere zu vereinfachen, entgegnete May, Indien müsse zuerst "die vielen" indischen Staatsbürger zurücknehmen, die nach einem Großbritannien-Besuch illegal im Land geblieben seien. Das kam nicht gut an. Wie viele dieser illegal in Großbritannien lebenden Inder es geben soll, konnte sie nicht sagen. An den meisten britischen Flughäfen gibt es keine Passkontrollen bei der Ausreise – ein Versäumnis aus ihrer Zeit als Innenministerin. Letzten Endes versprach May, das Visaverfahren für die reichsten indischen Staatsbürger zu vereinfachen. Kein gutes Ergebnis.

Auch Brexit-Vorkämpfer und Außenminister Boris Johnson scheint mittlerweile realisiert zu haben, dass seine Sicht auf die Verhandlungen mit der EU zu optimistisch war. Noch im September hatte Johnson erklärt, die EU werde London entgegenkommen, denn schließlich kauften die Briten "mehr italienischen Wein und mehr deutsche Autos als jedes andere Land in Europa". Dass die EU London den Zugang zum europäischen Binnenmarkt verweigern könnte, wenn es den Zuzug von EU-Bürgern beschränkt, tat Johnson als "Quatsch" ab. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bot Johnson daraufhin Nachhilfestunden in Sachen EU-Recht an.

Entsprechend aggressiv feuerte Johnson zurück, als die Regierungen mehrerer EU-Staaten kritisch darauf reagierten, dass Trump nach seinem hasserfüllten Wahlkampf die US-Präsidentschaft für sich entschieden hat. Europas Politiker sollten mit ihrem "Gejammer" über Trumps Wahlsieg aufhören, teilte Johnson mit. Er ließ wissen, dass er nicht an einem Sondertreffen der EU-Außenminister am Sonntag teilnehmen werde. Das Außenministerium in London schrieb, in den USA habe sich "ein Akt von Demokratie" vollzogen. "Wir werden mit der derzeitigen und zukünftigen Regierungen zusammenarbeiten, um die besten Ergebnisse für Großbritannien sicherzustellen." Trump sei ein "Geschäftemacher", sagte Johnson später. "Er möchte ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien unterzeichnen."