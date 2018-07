EU-Kommissar Günther Oettinger hat sich für seine diskriminierende Rede gegenüber Chinesen entschuldigt. Das geht aus einer in Brüssel veröffentlichten Erklärung hervor. Oettinger, derzeit EU-Kommissar für digitale Wirtschaft, hatte in einem Vortrag vor Unternehmern in Hamburg angesichts der wirtschaftlichen Konkurrenz aus Fernost Chinesen als "Schlitzohren und Schlitzaugen" bezeichnet.

"Ich habe über meine Rede nachgedacht und verstehe nun, dass meine Wortwahl schlechte Gefühle ausgelöst und vielleicht sogar Menschen verletzt hat", schreibt Oettinger auf Englisch. Dies sei nicht seine Absicht gewesen, er entschuldige sich für Bemerkungen, die nicht so respektvoll wie nötig gewesen seien. "I was frank and open – it was not a speech read-out, but 'frei von der Leber' as we say in German", schreibt er. Er habe großen Respekt vor der Dynamik der chinesischen Wirtschaft. China sei ein Partner und ein harter Gegner.

Oettinger hatte vergangene Woche auf der Veranstaltung eines Unternehmensverbands in Hamburg nicht nur Chinesen beleidigt, sondern auch vor einer angeblichen "Pflicht-Homoehe" in Deutschland gewarnt. "Die deutsche Tagesordnung mit Mütterrente, Mindestrente, Rente mit 63, Betreuungsgeld, der komischen Maut, die aber nicht kommen wird, bald noch mit der Pflicht-Homoehe, wenn sie eingeführt wird – die deutsche Tagesordnung genügt meiner Erwartung an deutsche Verantwortung in keiner Form", sagte er.

Auszüge der Rede sind auf YouTube zu sehen. Oettinger hatte am Wochenende die Veröffentlichung kritisiert, sah zunächst aber keinen Grund zur Entschuldigung: "Wer diese Aufnahme gemacht hat, wollte nicht ein ganzheitliches Bild von mir zeichnen, sondern Teile ohne Zusammenhang präsentieren. Auf der Veranstaltung habe ich viel positiven Zuspruch bekommen."



Die Rede wurde zu einem heiklen Zeitpunkt bekannt: Oettinger soll zum Jahreswechsel das mächtige Haushaltsressort in der EU-Kommission übernehmen.

Am Mittwoch hatte das chinesische Außenministerium mit Verärgerung auf die Äußerungen reagiert. Diese offenbarten ein "verblüffendes Überlegenheitsgefühl" bei so manchen westlichen Politikern, sagte eine Sprecherin. "Wir hoffen, dass sie lernen, sich selbst und andere objektiv zu betrachten und andere zu respektieren und als Gleichberechtigte zu behandeln."