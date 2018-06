Sexistische Ausfälle ihres Mannes? Jungs-Gerede! Übergriffe auf Frauen? So etwas würde ihr Ehemann niemals tun! Immer wieder musste Melania Trump ihren Mann in den vergangenen Wochen verteidigen, seine Beleidigungen und ausfälligen Bemerkungen für die Öffentlichkeit gerade rücken. Wenige Tage vor der US-Wahl ist nun eines besonders wichtig: Donald Trump muss noch einmal um die Frauen werben. Die Wählergruppe, in der er besonders unbeliebt ist. Denn die sexistischen Äußerungen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten, die auf Videomitschnitten dokumentiert sind sowie Aussagen mehrerer Frauen, die sich in der Vergangenheit von Donald Trump belästigt fühlten, haben dessen Beliebtheit vor allem bei weiblichen Wählern massiv schrumpfen lassen.

Wer führt in den Umfragen?

Melania Trump versucht im Wahlkampfendspurt zu retten, was noch zu retten ist. Noch liegt ihr Mann in den meisten Umfragen hinter seiner Rivalin Hillary Clinton, doch nach der jüngsten E-Mail-Affäre schwindet ihr Vorsprung und das Trump-Lager rechnet sich wieder Chancen aus, die Wahl am 8. November vielleicht doch noch für sich zu entscheiden.

Deshalb versuchte Melania Trump bei einem ihrer seltenen Wahlkampfauftritte in Berwyn nahe Philadelphia, ein weicheres Bild von Trump zu zeichnen. Ihr Mann habe einen tiefen Respekt und große Liebe für die USA. "Er wird ein fantastischer Präsident der USA sein", sagte sie. Zu ihrer Rolle als möglicher First Lady sagte Melania Trump, sie werde sich jeden Tag dafür einsetzen, das Leben von Frauen in den USA zu verbessern. "Es wäre mir eine Ehre, diesem Land zu dienen. Ich werde eine Anwältin der Frauen und Kinder sein", sagte sie.

"Ich weiß, dass Amerika sich in sie verlieben wird"

Bislang hatte sich Melania Trump im Wahlkampf zurückgehalten, da sie es als ihre wichtigste Aufgabe ansehe, ihren zehnjährigen Sohn Barron zu erziehen. Ihr letzte Ansprache auf großer Bühne liegt Monate zurück: Auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner im Juli hatte sie für ihren Mann geworben. Damals wurde ihr vorgeworfen, Michelle Obama kopiert zu haben. Sie wiederholte fast wörtlich, was die Ehefrau von Präsident Barack Obama 2008 in einer Rede gesagt hatte.

Während sich ihr Mann im Wahlkampf auch immer wieder rassistisch und abfällig über Migranten geäußert hatte, hob Melania Trump ihre eigene Geschichte als Einwanderin hervor. Während ihrer Kindheit in ihrem Heimatland Slowenien sei "Amerika das Wort für Freiheit und Möglichkeiten" gewesen, sagte sie. Ihre Entscheidung, in die Vereinigten Staaten zu ziehen und dort die Staatsbürgerschaft anzunehmen, sei "das größte Privileg der Welt" gewesen.

Melania Trump will gegen Online-Mobbing vorgehen

Auch andere Themen schnitt Melania Trump an. Als First Lady würde sie ein großes Augenmerk auf den Kampf gegen Online-Mobbing richten. "Unsere Kultur ist zu gemein und zu grob geworden, besonders für Kinder und Teenager", sagte sie. Es sei absolut inakzeptabel, wenn Kinder anonym im Internet verspottet, gemobbt und angegriffen würden.

Damit sprach sie einen weiteren Punkt an, mit dem Donald Trump potenzielle Wähler abschreckt: Über Twitter beleidigt der Präsidentschaftskandidat regelmäßig Menschen – seien es Journalisten, Parteikollegen, seine Rivalin Clinton oder aber ganze Bevölkerungsgruppen.



Vor ihrer Rede wurde Melania Trump von der Ehefrau des republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence, Karen, vorgestellt. Diese lobte die Gattin des Präsidentschaftskandidaten als wundervoll und stark. An das Publikum gewandt sagte sie: "Ich weiß, dass Amerika sich in sie verlieben wird, so wie sie das amerikanische Volk liebt."