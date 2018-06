Die irakische Armee hat in der Millionenstadt Mossul sechs Bezirke von der Terrormiliz "Islamischer Staat (IS)" zurückerobert. Das teilte das Militär mit. Die Stadtviertel Malajin, Samah, Chadra, Karkukli, Kuds und Karama seien unter Kontrolle der irakischen Armee. Über den Gebäuden in diesen Vierteln habe man die irakische Flagge gehisst.

Bei dem Vorrücken der irakischen Streitkräfte leisteten die Kämpfer des IS heftigen Widerstand. Beobachter sprachen von den schwersten Kämpfen seit Beginn der Offensive gegen die IS-Hochburg Mossul. Mit einer aus einem Gebäude abgefeuerten Rakete zerstörten IS-Milizionäre einen Panzer der Armee. Die Besatzung entkam jedoch unverletzt aus dem Fahrzeug. Beobachter berichten zudem von einem Bagger und einem weiteren Fahrzeug des IS, die mit Sprengstoff beladen und offenbar für Selbstmordanschläge gedacht waren.

Der IS startete zuvor eine Gegenoffensive auf die Ortschaft Schirkat, etwa 100 Kilometer von Mossul entfernt. Dabei eroberten sie nach Polizeiangaben eine Moschee und mehrere Häuser. Sieben Soldaten und Kämpfer einer schiitischen Miliz wurden getötet. Die Angreifer seien in der Nacht in Schirkat eingedrungen, sagte ein Polizist. Die Sicherheitskräfte verhängten eine Ausgangssperre und schickten Verstärkung, um die IS-Kämpfer zurückzuschlagen.

Seit zwei Wochen läuft eine Offensive des irakischen Militärs zur Rückeroberung von Mossul. Das Militär wird bei der Offensive von kurdischen und schiitischen Milizen unterstützt. Zudem fliegt eine von den USA geführte Koalition Luftangriffe gegen den IS. Am Dienstag rückten Soldaten das erste Mal seit zwei Jahren wieder in das Stadtgebiet vor.

Mossul ist die größte Stellung des IS im Irak und neben Rakka in Syrien der wichtigste Stützpunkt der Dschihadisten. 2014 hatte die Terrormiliz Mossul überrannt und hält die Stadt seitdem unter Kontrolle. IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi hatte in Mossul in einer Moschee ein sogenanntes Kalifat ausgerufen.