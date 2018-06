Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat dem designierten US-Präsidenten Donald Trump angeboten, dessen "natürlicher Verbündeter" im Kampf gegen den Terrorismus zu sein. Dazu sei er bereit, wenn die USA ihre Hilfe für die syrischen Rebellen einstellten, sagte Assad dem portugiesischen Fernsehsender RTP.



"Wir erwarten nicht viel, weil die US-Regierung nicht nur aus dem Präsidenten besteht", sagte Assad. Es komme darauf an, dass Trump seine Wahlversprechen einlöse. Sollte er "die Terroristen" bekämpfen, wäre er wie Russland und Iran ein Verbündeter.



Trump hatte im US-Wahlkampf angekündigt, die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) radikal bekämpfen zu wollen. Zudem hatte er angedeutet, nicht mit Nachdruck gegen das Regime in Syrien vorgehen zu wollen. Auch zu Assads Verbündeten Russland will Trump bessere Beziehungen aufbauen. Seine Positionen seien vielversprechend, sagte Assad, "aber kann er auch liefern?"

Die USA führen derzeit eine internationale Anti-IS-Koalition an, die die Kämpfe der Aufständischen in Syrien vor allem mit Luftangriffen unterstützt. Allerdings war immer auch Ziel von Präsident Barack Obama, den syrischen Präsidenten abzusetzen. Die US-Hilfen für Rebellen haben allerdings ein geringeres Ausmaß als die Unterstützung für Assad durch Russland und den Iran. Die beiden Länder stehen hinter dem umstrittenen Machthaber und verteidigen dessen Präsidentschaft. Die Rolle von Assad war und ist daher ein großer Streitpunkt in den diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und den USA über einen möglichen Frieden in Syrien.



Assad werden im Bürgerkrieg mehrere Kriegsverbrechen vorgeworfen. So hat das syrische Militär internationalen Ermittlern zufolge bei Angriffen Chemiewaffen verwendet. Immer wieder werden Zivilisten von Assads Truppen getötet, zudem ist er laut Menschenrechtsgruppen für willkürliche Verhaftung, Folter und Mord von Tausenden Syrern verantwortlich.