Ein Touristenmagnet war der 202 Meter hohe Trump Tower schon vor der Wahl Donald Trumps. Doch jetzt wollen noch mehr Manhattan-Besucher in den Wolkenkratzer – und Trump-Gegner wollen davor demonstrieren. Die New Yorker Polizei hat die Sicherheit in der Fifth Avenue erhöht, vor allem, wenn der Milliardär im Gebäude weilt. Der Polizeieinsatz kommt die Stadt teuer zu stehen. Und die New Yorker sind zunehmend genervt von den Barrieren, zumal immer wieder die komplette Straße oder Querstraßen gesperrt werden.