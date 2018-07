Lesen Sie hier das Interview in türkischer Sprache. // Röportajın Türkçe versiyonunu okumak isterseniz tıklayınız.



DIE ZEIT: Herr Kılıçdaroğlu, in den letzten Tagen wurden die Vorsitzenden der prokurdischen Partei HDP verhaftet, davor Journalisten der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet. Es ist schön, Sie draußen und frei zu sehen. Wird das so bleiben?

Kemal Kılıçdaroğlu: Nein, dafür gibt es überhaupt keine Garantie. Das Land wird mit Druck, mit Drohungen und Erpressung geführt. Die Regierenden scheinen die frühe politische Geschichte der Türkei nicht zu kennen. Sie wissen nicht, dass die Fehler der Vergangenheit tiefe Traumata in der Gesellschaft ausgelöst haben. Sie wiederholen diese Fehler. Das wird dazu führen, dass sich die Wunden vertiefen und Ängste größer werden. An diesem Punkt steht die Türkei heute. Die Art, wie die Türkei geführt wird, versetzt heute die ganze zivilisierte Welt in Sorge.

DIE ZEIT: Es ist nicht das erste Mal, dass in der Türkei kurdische Abgeordnete vor aller Augen verhaftet werden. Bereits 1994 wurde die Immunität einer Gruppe von kurdischen Volksvertretern aufgehoben und die anderen Parteien im Parlament haben dem applaudiert.

Kılıçdaroğlu: Das ist richtig. Dieses Spiel wurde schon einmal gespielt und es hatte sich gezeigt, dass dies keine Lösung war. Wenn die politische Führung den Boden verliert, dann setzt sie Druck ein. In dieser Situation befindet sich die Türkei: Sie soll mit Druck geführt werden. Nach dem Putschversuch vom 15. Juli hat die Führung einen Gegenputsch begonnen. Er trifft die Intellektuellen, die Lehrer, die Autoren, die Künstler, die Medien des Landes. Sie haben den Putschversuch in eine Gelegenheit umgewandelt und eine Hexenjagd begonnen. Wir haben sicher eine Million zu Unrecht Beschuldigter, die ebenfalls Opfer des Putsches geworden sind.

"Die politische Führung benutzt die Justiz als Knebel"

DIE ZEIT: Ist "Druck" nicht mittlerweile eine zu schwaches Wort, um die Situation in der Türkei zu beschreiben?

Kılıçdaroğlu: Natürlich. Lassen Sie es mich konkretisieren: Wir haben keine Gewaltenteilung mehr. Das Recht, in erster Linie das Verfassungsgericht, ist suspendiert. Internationale Abmachungen wurden unter Vorbehalt gesetzt, zum Beispiel jener der Vereinten Nationen über die persönlichen und politischen Rechte. Hier hat die Türkei 13 Artikel unter Vorbehalt gesetzt. Etwa das Recht auf eine faire Anklage. Damit wird gesagt: Ich mache keine fairen Anklagen. Oder das Recht von Häftlingen auf eine humane Behandlung. Sie sagen damit: Wir können Festgenommene und Verhaftete foltern, wie wir wollen. Was soll man dazu noch sagen. Die ganze Welt sieht das. Natürlich ist das nicht einfach nur noch Druck. Die politische Führung benutzt die Justiz als Knebel. Das ganze Problem liegt in der Justiz.

DIE ZEIT: Kann das, was Sie gerade beschrieben haben, noch irgendwie mit der Aufklärung des Putschversuchs begründet werden? Oder damit, in Zukunft Putschversuche zu verhindern?

Kılıçdaroğlu: Bei all diesen Entwicklungen geht es darum, die Türkei einem Mann gefügig zu machen. An jedem, der etwas Abweichendes sagt, etwas anderes denkt oder die Regierung kritisiert, wird Rache geübt.

DIE ZEIT: Der Verfassungsrechtler Mithat Sancar, ein Abgeordneter der HDP, hat diese Phase als "Übergang" zur Diktatur bezeichnet. In unserem letzten Interview vor zwei Jahren nannten Sie Präsident Erdoğan einen Diktator.

Kılıçdaroğlu: Das ist wahr. Aber damals hatte die Regierung noch nicht die Vollmacht, das Land mit Dekreten zu führen. Deshalb betrachtete er die Legislative als Klotz am Bein. Heute hat die Legislative de facto nichts mehr zu sagen. Die Justiz hat sich nach dem Putschversuch dem Druck ergeben. Die Richter haben Sorge, dass auch sie ins Gefängnis kommen, wenn sie nicht die von der Regierung gewünschten Urteile verkünden. Es werden keine fairen Urteile gesprochen. Heute macht die Regierung mit Dekreten, was sie will. Um ihre Macht zu festigen, nutzt sie jede Gelegenheit.

Der Ausnahmezustand, den die Regierung mit den Stimmen der Ultranationalisten nach dem Putschversuch durchgesetzt hat, macht das möglich. Wir waren dagegen. Wir haben gesagt: Wenn ihr gegen den Putsch ankämpfen wollt, dann bringt Gesetze ins Parlament ein. Nein, sie wollten den Ausnahmezustand und haben Frankreich als Vorbild genannt. Als könnte man das vergleichen!