So zerrissen wie heute waren die Vereinigten Staaten zuletzt 1860, in der Zeit vor dem Bürgerkrieg. Es geht nicht nur um Republikaner gegen Demokraten. Der erbitterte schonungslose Wahlkampf hat weit mehr als politische Differenzen ans Licht gebracht. Er hat Weiß gegen Schwarz, US-Geborene gegen Immigranten, Landbewohner gegen Städter, College-Absolventen gegen ungelernte Arbeiter, Muslime gegen Christen, Männer gegen Frauen gestellt. Es sind alte Wunden aufgerissen worden, die man längst vernarbt glaubte. Und nicht nur das. In den vergangenen Monaten ist ein vorher fast unvorstellbares Maß an Hass öffentlich ausgebreitet worden. Frauenhass, Rassenhass, Fremdenhass, Judenhass – in den sozialen Medien kamen die niedrigsten Instinkte nicht nur durch, sie wurden verbreitet wie bösartige Viren.

Heike Buchter Auslandskorrespondentin Büro New York, DIE ZEIT zur Autorenseite

"Der gegenseitige Respekt, der so lebenswichtig ist für eine freie Gesellschaft, hat sich aufgelöst", schreibt Edward Luce, US-Kolumnist der Financial Times. Es gehe nicht mehr darum, den anderen zu überzeugen, sondern nur noch darum, ihm seine Meinung ins Gesicht zu schreien. Oder einfach nur darum, ihn zu beleidigen. Bei einer Umfrage des Sozialforschungsinstituts Pew Research Center gaben 55 Prozent der Anhänger der Demokraten an, Angst vor den Republikanern zu haben und 49 Prozent der Republikaner sagten dasselbe über die Anhänger der Demokratischen Partei. Mehr als 40 Prozent der jeweiligen Parteianhänger glauben demnach, dass die Ideen der Gegenseite die Existenz der Nation bedrohten.

Die Risse, die durch Amerika gehen, sind nicht zuletzt die Folge einer zunehmenden räumlichen Trennung zwischen den Parteigängern. Anders als die Europäer ziehen Amerikaner öfter um. Dabei suchen sie – menschlich verständlich – Nachbarschaften und Gemeinden, in denen Gleichgesinnte leben. Das habe über die vergangenen Jahrzehnte zu einer Art freiwilligen Aufteilung des Landes nach politischen Ansichten und sozialen Werten geführt, argumentierte Bill Bishop in seinem 2008 erschienenen Buch The Big Sort. Das Problem daran ist, dass sich Menschen mit unterschiedlichen Ansichten und Wertvorstellungen kaum noch begegnen. Früher kannte man sich von der Kirche, der freiwilligen Feuerwehr, sah sich beim Fußballspiel der Kinder oder im Coffee Shop. Heute glauben laut Pew Research Center mehr als 40 Prozent der Befragten, mit einem neuen Nachbarn besser auszukommen, wenn er derselben Partei angehört. Der mangelnde persönliche Kontakt lässt Vorurteile wachsen und senkt die Kompromissbereitschaft.