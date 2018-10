Das Attentat auf den russischen Botschafter in Ankara hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Das Auswärtige Amt in Berlin, die Regierungen in Washington und London sowie die Vereinten Nationen (UN) verurteilten den Angriff. Die Bundesregierung sprach von einer "sinnlosen Tat". Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini schrieb an den russischen Außenminister Sergej Lawrow, sie sei vom Tod Andrej Karlows zutiefst erschüttert.



Das Attentat auf den russ. Botschafter in Ankara ist eine sehr traurige Nachricht. BRegierung verurteilt die sinnlose Tat auf d. schärfste. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 19 de diciembre de 2016

Das Moskauer Außenministerium teilte mit, die russische Regierung werte den Anschlag als Terrorakt. Noch am heutigen Montag solle der Vorfall vor den UN-Sicherheitsrat gebracht werden. Das Moskauer Präsidialamt erklärte, Präsident Wladimir Putin lasse sich über die Ereignisse unterrichten. Auch mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan habe Putin bereits gesprochen. Einzelheiten des Gesprächs wurden nicht bekannt. Das türkische Außenministerium betonte in einer Stellungnahme, man werde es nicht zulassen, dass der Anschlag "einen Schatten auf die türkisch-russische Freundschaft" werfe.

Erst vor wenigen Stunden hat der UN-Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet, die eine Beobachtermission in die syrische Stadt Aleppo schicken will. Sowohl die Vetomacht Russland als auch die USA stimmten dem Text zu.



Das Verhältnis zwischen den Regierungen in Moskau und Ankara hatte sich nach mehrmonatigen Spannungen in den vergangenen Wochen verbessert. Beide Länder vermittelten in der vergangenen Woche ein Abkommen zum Abzug der verbliebenen Rebellenkämpfer und Zivilisten aus dem Osten Aleppos. Am Dienstag ist ein Treffen in Moskau zwischen den Außenministern Russlands, der Türkei und des Irans zum Syrien-Konflikt geplant. Das Treffen soll trotz des Attentats auf den Botschafter stattfinden, teilte der ranghohe russische Parlamentsabgeordnete Leonid Sluzki nach einem Bericht der Agentur Interfax mit.

Sluzki, Chef des außenpolitischen Ausschusses der Staatsduma, sagte: "Trotz dieser Tragödie sollten wir konstruktiv arbeiten." Moskau und Teheran unterstützen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Die Türkei will eine Zukunft für Syrien ohne Assad.



Sluzki sprach sich auch für eine Fortsetzung der Beziehungen mit Ankara aus. Nach dem Attentat sei es wichtig, den "gesunden Menschenverstand" zu benutzen.