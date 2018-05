In Neuseeland ist der Konservative Bill English zum neuen Regierungschef gewählt worden. Die Fraktion der Nationalpartei wählte den bisherigen Finanzminister zum Nachfolger von John Key, der in der Vorwoche nach acht Jahren im Amt überraschend aus familiären Gründen seinen Rücktritt angekündigt hatte.



English und seine Stellvertreterin Paula Bennett legten den Amtseid vor der Generalgouverneurin Patsy Reddy in der Hauptstadt Wellington ab. Reddy vertritt in Neuseeland die britische Königin Elizabeth II, die Staatsoberhaupt ist.



Der 54-jährige English übte sich nach der Wahl in Bescheidenheit: Er freue sich über die Herausforderung. Ein neues Parlament wird regulär im kommenden Jahr gewählt, spätestens im November.



Zwei weitere Minister hatten sich um das höchste Regierungsamt beworben. Sie zogen aber ihre Kandidatur zurück, damit die konservative Nationalpartei einig hinter einem Kandidaten stehen konnte, wie sie sagten.



English war 2002 schon einmal Parteichef gewesen, verlor damals aber die Wahl. "Ich war damals 39 Jahre alt und hatte sechs Kinder unter 13", sagte er. " Jetzt habe ich die Chance, mich mehr auf den Job zu konzentrieren." Der 54-Jährige arbeitete als Landwirt und ist gläubiger Katholik. Er hat Abschlüsse in Handel und Literatur.

Sein Vorgänger Key hatte am Wochenende nach acht Amtsjahren und mitten in der Legislaturperiode überraschend seinen Rücktritt angekündigt, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Er wolle nicht wie viele andere Politiker in ähnlichen Positionen den richtigen Zeitpunkt zum Rückzug verpassen, sagte Key.