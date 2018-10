Die EU-Mitgliedstaaten haben sich nach monatelangen Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament auf einfachere Möglichkeiten zur Rücknahme der Visafreiheit für Drittstaaten geeinigt. Demnach kann eine solche Vereinbarung künftig vorübergehend zurückgenommen werden, wenn es zu "Bedrohungen für die öffentliche Ordnung oder innere Sicherheit" durch Staatsbürger aus Drittstaaten kommt. Zudem ist ein solcher Schritt auch möglich, wenn ein Drittstaat mit der EU bei der Rückführung von Flüchtlingen nicht kooperiert.

Verkürzt wurde laut EU-Rat auch der Zeitraum, über den ein Anstieg von Verstößen festgestellt werden muss. Es reichen nun zwei Monate, bisher waren es sechs. Das Aussetzungsverfahren kann dann durch einen Mitgliedstaat oder die Europäische Kommission eingeleitet werden. Notwendig für den Entzug ist eine einfache Mehrheit im Rat der EU-Länder. Sind die kritisierten Mängel auch nach neun Monaten nicht abgestellt, kann die visafreie Einreise für weitere 18 Monate ausgesetzt werden. Dies würde dann nicht nur bestimmte Gruppen treffen, sondern alle Staatsbürger des Drittstaates.

Die Rücknahme war auch bisher möglich, wenn es zu einem deutlichen Anstieg von "unbegründeten Asylanträgen" oder zu Verstößen gegen die Verweildauer kommt. Mit der neuen Regelung soll die Maßnahme erleichtert werden.

Die Verschärfung in Form einer "Notbremse" war im Sommer von Deutschland und Frankreich gefordert worden. Hintergrund war die Flüchtlingskrise und die in Verbindung mit dem Flüchtlingsabkommen in Aussicht gestellte Visafreiheit für die Türkei.



Visafreiheit für Georgien und die Ukraine

Für die Verhandlungen mit der Türkei hat die Regelung aber erst einmal keine Auswirkungen, da das Land weiterhin sieben von 72 Bedingungen für die Visafreiheit nicht erfüllt. Für die angestrebte Vereinbarung mit Georgien und der Ukraine bedeutet sie dagegen eine entscheidende Entwicklung: Bisher war die Visafreiheit für die beiden Staaten aufgrund von Sicherheitsbedenken verzögert worden. Die Bundesregierung etwa hatte mit Anstiegen bei Ladendiebstählen und Wohnungseinbrüchen argumentiert, für die georgische Tatverdächtige verantwortlich gemacht werden.

Mit dem Kompromiss befinde sich die EU nun "auf der letzten Strecke für visafreies Reisen für Ukraine und Georgien", teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk mit. Über die neuen Regeln soll nächste Woche das Plenum des EU-Parlaments abstimmen. Eine Abstimmung über die Visafreiheit für Georgien und die Ukraine könnte unmittelbar folgen.