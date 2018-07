Der Italiener Antonio Tajani soll für die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament für den Posten des Parlamentspräsidenten kandidieren. Der 63-Jährige frühere Industriekommissar wurde von der Fraktion nominiert. Die Wahl für den künftigen Parlamentspräsidenten ist am 17. Januar in Straßburg geplant.

Tajani gewann die Abstimmung der EVP gegen die Irin Mairead McGuinness, den Slowenen Alojz Peterle und den Franzosen Alain Lamassoure. Der Jurist aus Rom gehört der konservativen Partei Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi an. Seit 1994 sitzt er im Europaparlament und ist seit 2014 einer der 14 Vizepräsidenten. Zwischendurch war er zwei Mal EU-Kommissar: Zwei Jahre lang war er für den Verkehr zuständig, vier Jahre lang für die Industrie.

Tajani soll auf den bisherige Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) folgen, der im Januar in die Bundespolitik wechselt. Er zieht damit die Konsequenz aus einer Absprache, welche die Sozialdemokraten nach der Europawahl 2014 mit der EVP getroffen hatten. Die Konservativen unterstützten damals Schulz' Wiederwahl für zweieinhalb Jahre – eine Premiere in der Geschichte des Europaparlaments. Im Gegenzug stimmten die Sozialdemokraten zu, den Luxemburger Christdemokraten Jean-Claude Juncker an die Spitze der EU-Kommission zu ernennen. Bei der Neuwahl des Parlamentspräsidenten zur Halbzeit der Legislaturperiode im Januar wurde zugesagt, den EVP-Kandidaten zu unterstützen.



Trotz dieser Vereinbarung kündigte der Chef der sozialdemokratischen Fraktion, der Italiener Gianni Pittella, ebenfalls seine Kandidatur an. Der Ausgang der Wahl des neuen Parlamentspräsidenten gilt als offen, da keine Partei ohne die Unterstützung von anderen Parteien ihren Kandidaten sicher durchsetzen kann. Damit dürfte es am 17. Januar zu einer Kampfabstimmung kommen.



In einem Brief an die Europaabgeordneten warb der Chef der EVP-Fraktion, Manfred Weber (CSU), für die Unterstützung des Kandidaten seiner Fraktion. In den meisten Parlamenten sei es seit Jahrzehnten "gute demokratische Tradition", dass die stärkste Fraktion den Präsidenten stellt. Die EVP-Fraktion wolle gemeinsam mit den anderen pro-europäischen Kräften dem "Hass der Nationalisten" entgegentreten, schrieb Weber. "Nur gemeinsam werden wir in der Lage sein, die Probleme in Europa zu lösen." Die EVP ist mit 216 Abgeordneten die größte Fraktion im Europaparlament. Zu ihr gehören unter anderem CDU und CSU.