Die neue italienische Regierung steht: Der designierte italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat in Rom die neuen Minister seines Kabinetts vorgestellt – und zumindest eine überraschende Personalie verkündet. So wird der bisherige Chef des Innenministeriums, Angelino Alfano, dem Sozialdemokraten Marco Minniti Platz machen und als Nachfolger Gentilonis an die Spitze des Außenministeriums rücken. Das neue Kabinett, das politische Kontinuität demonstrieren soll, wurde bereits vereidigt.



Der 46-jährige Alfano war früher Mitglied der Partei Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Als dessen Justizminister brachte er ein Gesetz durch, das den Inhabern der höchsten Staatsämter während ihrer Amtszeit Straffreiheit gewähren sollte. Das Verfassungsgericht jedoch blockierte das Gesetz, das offensichtlich auf Berlusconi zugeschnitten war. 2013 gründete Alfano dann die Mitte-rechts-Partei Nuovo Centrodestra (NCD), deren Vorsitzender er ist. Seitdem war er bereits Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident.

Außer Alfanos Berufung zum Außenminister ließ Gentiloni das Kabinett weitgehend so, wie es bei seinem Vorgänger Matteo Renzi war. Unverändert bleibt Pier Carlo Padoan als Finanzminister. Der Ministerpräsident zählt auf Padoans Expertise, die er angesichts der Krise der Bank Monte dei Paschi di Siena auch dringend braucht. Zudem bleibt Roberta Pinotti Verteidigungsministerin. Auch die Minister für Industrie, Gesundheit und Justiz beließ Gentiloni.



Eine Änderung ist die Position der Staatssekretärin im Regierungspalast. Die ehemalige Reformministerin Maria Elena Boschi, die den Entwurf für die gescheiterte Verfassungsreform verfasst hatte, übernimmt den Posten. Ihr früheres Ressort wird abgeschafft. Außerdem neu in der Regierung ist Valeria Fedeli. Die bisherige Vizepräsidentin des Senats löst Stefania Giannini ab, deren Schulreform als erfolglos gilt.

"Ich habe mein Bestes gegeben"

"Ich habe mein Bestes gegeben, die neue Regierung in kürzester Zeit zu bilden", sagte Gentiloni. Italien sei nach dem Verfassungsreferendum und anschließenden Regierungsrücktritt in einer schwierigen politischen Situation. In den kommenden Monaten werde er auf europäischer Ebene für eine gemeinsame Migrationspolitik und für eine Wirtschaftspolitik zu kämpfen, die auf Wachstum ausgerichtet ist, kündigte der designierte Premier an.



Spricht ihm das Parlament das Vertrauen aus, wird er am Donnerstag bereits für Italien am Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel teilnehmen. Allerdings hat die kleine Mitte-rechts-Partei ALA, die den früheren Ministerpräsidenten Matteo Renzi unterstützt hatte, angekündigt, sie werde möglicherweise nicht für das neue Kabinett stimmen. Damit ist unklar, ob Gentiloni genug Stimmen im Parlament zusammenbekommt.

Die Opposition kritisierte den designierten Ministerpräsidenten. Der Gründer der Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo, sagte, die Ernennung Gentilonis ignoriere "das Nein von 20 Millionen Italienern" bei dem Referendum über die Verfassungsänderung. Renzi hatte seine politische Zukunft mit der Volksabstimmung verknüpft, viele Wähler nutzten sie deshalb als Votum gegen den 41-Jährigen. Grillo kündigte an, seine Partei werde im Januar Massenproteste gegen die Regierung organisieren.

"Gentiloni ist die Fotokopie von Renzi", sagte außerdem der Chef der rechtspopulistischen Lega Nord, Matteo Salvini. Er rief zur Teilnahme an einer Demonstration am Samstag auf.

Gentiloni hatte zuvor den Auftrag von Staatspräsident Sergio Mattarella offiziell angenommen, das Amt des Ministerpräsidenten nach dem Rücktritt von Matteo Renzi zu übernehmen. Renzi war zurückgetreten, weil die italienischen Wähler per Referendum eine Verfassungsänderung abgelehnt hatten, die das bisherige gleichberechtigte Zweikammersystem abgeschafft und den Senat geschwächt hätte.