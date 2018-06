Es war eine schwierige Aufgabe: einen Artikel über Parteiveranstaltungen zu schreiben, die als Klimakonferenzen getarnt und illegal mit EU-Geldern finanziert wurden. Die Recherche deckte auf, dass Sympathisanten einer polnischen Regierungspartei Rechnungen über Hunderttausende Euro ausstellten – eine Betrugsaffäre, die gegen das Europäische Parlament gerichtet war und in dessen Zentrum der polnische Justizminister stand.

Der dänische Journalist Peter Jeppesen, mein Kollege Michał Krzymowski und ich veröffentlichten unsere Recherchen zeitgleich am 15. November. Unser Artikel erschien im polnischen Wochenmagazin Newsweek Poland, Jeppesens in der dänischen Zeitung Ekstra Bladet.

Wir waren überzeugt von unseren Rechercheergebnissen, die Zeugenaussagen, aufgenommene Interviews und Dokumente beinhalteten. Es war die Art von guter Geschichte, von der Journalismusstudenten träumen. Wer hätte gedacht, dass eine solche Sensation in Polen einfach ignoriert werden konnte?

Geld für Kampagnen der Populisten

Man muss die Geschichte von Meld kennen, der "Bewegung für ein Europa der Freiheiten und der Demokratie", um zu verstehen, wie es zu dieser grenzübergreifenden journalistischen Zusammenarbeit kam. Meld war eine politische Partei auf EU-Ebene, die 2011 gegründet wurde. Populistische Abgeordnete unter anderem aus Dänemark, Litauen und Polen haben durch sie die Arbeit der euroskeptischen Rechten im EU-Parlament unterstützt.

In Schwierigkeiten kam Meld das erste Mal vergangenen Oktober. Rikke Karlsson, eine unabhängige dänische Abgeordnete, fragte Morten Messerschmidt, einen dänischen euroskeptischen Abgeordneten, wie Meld die EU-Mittel aufwendete, die der Partei zugewiesen wurden. Karlsson begann, Fragen zu stellen, nachdem sie ohne ihr Wissen im Meld-Vorstand gelistet wurde. Als Messerschmidt sich weigerte, Finanzen offenzulegen, trat Karlsson aus Protest aus der Partei aus. Es war die erste Szene des politischen Dramas, das sich in Dänemark abzeichnen sollte.

Journalisten hatten aufgedeckt, dass Meld EU-Mittel für EU-Symposien und Seminare erhalten hatte, die nie stattfanden. In Dänemark veruntreute Meld Hunderttausende Euro, die ihr das Europaparlament zugewiesen hatte, um die Kampagne der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei zu unterstützen.

Ich erhielt Informationen, dass möglicherweise auch in Polen erfundene Symposien stattgefunden hatten. Die Information betraf Solidarna Polska, eine kleine konservative Partei, die derzeit mit der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) regiert.

Freunde und Familie überwiesen Geld, das nicht ihres ist

So fand Newsweek Poland beispielsweise ein Dokument, das bestätigte, dass Meld eine Klimakonferenz mit 800 Teilnehmern finanziert hatte. Darin stand, dass diese am 30. Juni 2013 in Krakau stattfand. Es gab nur ein Problem: An diesem Tag fand keine Klimakonferenz in Krakau statt. Stattdessen hielt die Solidarna Polska im größten Saal des Kiew-Kinos eine Parteiveranstaltung unter dem Motto "Ein neuer Staat, eine neue Verfassung" ab. 1.200 Parteianhänger versammelten sich unter Fahnen und Bannern wie bei einer Kundgebung in den USA. Der Parteichef erwähnte den Klimawandel in seiner Rede mit keinem Wort. Als wir anfingen zu recherchieren, löschte Solidarna Polska die Videos der "Klimakonferenz" von YouTube.

Alle betroffenen polnischen Politiker standen in Verbindung mit der PiS, die im Herbst 2015 an die Macht kam. Für einige Jahre wurde die Brüsseler Meld-Fraktion geleitet von Jacek Włosowicz, ein früherer Solidarna-Polska-Schatzmeister, heute PiS-Senator. Włosowicz war auch die rechte Hand von Zbigniew Ziobro, dem Chef der Solidarna Polska und heute Polens Justizminister. Der heutige Präsident des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders TVP, Jacek Kurski, tauchte ebenfalls in unserer Recherche auf.

Neben der erlogenen Klimakonferenz wurden weitere EU-Mittel aus dem Meld-Fonds an polnische Sympathisanten aus dem Dunstkreis der Partei überwiesen, die dann wiederum erhebliche Summen an Ziobros Partei spendeten. Manche der verdächtigen Spenden wurden unmittelbar vor der Wahl in Polen 2015 durch Verwandte des heutigen Justizministers getätigt. Familienangehörige Ziobros spendeten 437.000 Złoty (98.000 Euro) an dessen Partei, und auch einer von Włosowiczs älteren Verwandten, der bescheiden in einem Apartmenthaus in einem armen Viertel der Stadt Kielce lebt. Und ein früherer Europaabgeordneter der Solidarna Polska, Jacek Kurski, erhielt in der Woche vor der polnischen Wahl drei Überweisungen über 42.000 Złoty (9.400 Euro) von seiner 20-jährigen Tochter.

Newsweek Poland fragte nach, ob es sein könne, dass die Kollegen, Freunde und Familienmitglieder Geld überwiesen, das nicht ihres war? Wir haben nie eine Antwort erhalten.