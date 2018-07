Der syrische Philosoph Sadik al-Azm war ein mutiger und konsequenter Vorkämpfer für säkulare und liberale Werte. Am Sonntag ist er im Alter von 82 Jahren im Exil in Berlin gestorben. Die ZEIT traf ihn diesem Sommer zu einem Gespräch. Es sollte noch ein zweites Treffen geben, indem man über Aleppo sprechen wollte. Dazu ist es nun nicht mehr gekommen.

ZEIT ONLINE: Herr Professor al-Azm, es ist nicht das erste Mal, dass Sie in Deutschland und in Berlin sind. Aber es ist das erste Mal, dass Sie nicht aus freien Stücken hier sind, sondern gezwungen waren zu kommen und zu bleiben.

Sadik al-Azm: Sie haben Recht, ich befinde mich im Exil. Ich bin ein Flüchtling. Wenn auch ein sehr privilegierter Flüchtling. Ich musste nicht über das Meer fliehen und übers Land reisen.

ZEIT ONLINE: Schon 1955 waren sie zum ersten Mal in Deutschland.

Al-Azm: Ich studierte an der American University von Beirut und kam nach Mannheim im Rahmen eines Freiwilligenprogramms. Es war Arbeit zur Unterstützung des Wiederaufbaus von Europa. Ich war am Bau einer Schule beteiligt.

ZEIT ONLINE: Was ist der auffälligste Unterschied zwischen 1955 und 2016?

Al-Azm: Damals brauchte man als Syrer kein Visum. Kein Araber brauchte ein Visum, um nach Deutschland zu kommen.

ZEIT ONLINE: Sie sind in Berlin und in Deutschland in Ihrem Status als Exilant nicht alleine. Es gibt viele Flüchtlinge aus Syrien. Deutschland wird multikultureller, multiethnischer, multireligiöser. Einigen Menschen macht diese neue Dimension Angst.

Al-Azm: Das ist nachvollziehbar, wenn eine große Gruppe in eine Gesellschaft kommt. Aber ich würde mir nicht allzu viele Sorgen machen. Die erste Beobachtung der Flüchtlinge in Deutschland ist, dass alles sehr gut organisiert ist. Man erfährt, wohin man wofür gehen muss, man wird über seine Rechte aufgeklärt und seine Pflichten. Dies hinterlässt einen sehr starken Eindruck von Anfang an. Im Arabischen sagt man mit Bewunderung: "Die Deutschen haben alles studiert, alles durchdacht."

ZEIT ONLINE: Welche Ereignisse haben zur Situation in Syrien geführt? Als Bashar al-Assad im Jahr 2000 die Amtsgeschäfte von seinem Vater übernahm, gab es Hoffnung auf eine Öffnung und Demokratisierung des Landes. War der Damaszener Frühling eine Art Funke für all das, was danach kam?

Al-Azm: Nein, der Damaszener Frühling war nicht wirklich ein Funke. Es war vielmehr der letzte Hoffnungsschimmer. Die jüngere Generation fragt mich heute, und nicht nur mich, sondern alle, die damals in den Damaszener Frühling 2000/2001 involviert waren, ob wir naiv oder dumm waren in der Annahme, dieses Regime würde auch nur eine der Reformen umsetzen, die wir gefordert hatten.

ZEIT ONLINE: Und waren Sie naiv?

Al-Azm: Im Rückblick waren wir das vielleicht, ich weiß es nicht. Aber zu dem Zeitpunkt hofften wir noch, dass sich etwas ändern würde, bevor die Katastrophe eintreffen würde. Wir wollten diese letzte Chance ergreifen, auch um uns später nicht vorwerfen lassen zu müssen, wir hätten es nicht wenigstens versucht.

ZEIT ONLINE: Mit Katastrophe meinen Sie, Sie konnten in der Zeit des Damaszener Frühlings schon voraussehen, dass sich etwas fundamental ändern musste?

Al-Azm: Dass sich Syrien am Abgrund befand, fühlten wir alle – wenn auch eher unterbewusst. Gleichzeitig hofften wir, dass es nicht passieren würde. Wir fühlten es und leugneten es zugleich. Offensichtlich wurde es aber 2005, mit der Ermordung des ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafiq al-Hariri und dem damit verbundenen erniedrigenden Rückzug der syrischen Armee aus dem Libanon. Zu diesem Zeitpunkt konnte man in den Straßen von Damaskus hören, dass es nur noch ein Streichholz bräuchte, um die Situation eskalieren zu lassen. Ich fand, es war vergleichbar mit einem Dampfkochtopf, bei dem die Ventile zerstört worden waren. Der Druck war immens. Die Unterschiede zwischen Sunniten und Alawiten wurden deutlicher. Früher konnten wir Witze übereinander machen, das war plötzlich nicht mehr möglich. Der Funke für die Aufstände, die in Syrien 2011 begannen, stammte dann aber aus Tunesien, von Bouazizi.