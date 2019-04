Angela Merkel hat Russland und dem Iran beschuldigt, für Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung in der syrischen Stadt Aleppo verantwortlich zu sein. Diese Verbrechen müssten geahndet werden, sagte Merkel nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Zum Bericht des Bürgermeisters von Ost-Aleppo, den die Gipfelteilnehmer gehört hatten, sagte sie: "Dieser Teil der Diskussion war sehr deprimierend, weil wir alle etwas sehen im 21. Jahrhundert, was zum Schämen ist, was das Herz bricht, was zeigt, dass wir politisch nicht so handeln konnten, wie wir gerne handeln würden."



Angesichts der Kriegsgräuel in Syrien will die Europäische Union jetzt alle verfügbaren diplomatischen Kanäle nutzen, um die Not der Menschen zu lindern. "Uns ist das Leiden nicht egal", sagte Ratspräsident Donald Tusk. Ziel seien humanitäre Korridore in das zerstörte Ost-Aleppo, freier Zugang für Helfer und eine Evakuierung unter internationaler Aufsicht.



Tusk gestand allerdings ein, dass "wir nicht so effektiv sind, wie wir es gerne wären". Er hatte den Bürgermeister von Ost-Aleppo zum Gipfel geladen, um "die Stimme der Menschen von Aleppo zu hören, zumindest auf diese symbolische Weise", wie er sagte.



Auch Hilfsorganisationen beschuldigen Russland, Kriegsverbrechen in Syrien zu begehen. Durch Luftangriffe russischer Kampfflugzeuge seien in Aleppo 1.207 Zivilisten, darunter 380 Kinder, getötet worden, hieß es in einem Brief der Weißhelme und anderer Menschenrechtsgruppen an einen Untersuchungsausschuss der Vereinten Nationen. Demzufolge habe es zwischen Juli und Dezember etwa 304 Angriffe gegeben, für die mit großer Wahrscheinlichkeit Russland verantwortlich sei.

In Aleppo hatte am Donnerstag die Evakuierung von Menschen aus dem belagerten Ostteil begonnen. Der französische Präsident François Hollande warnte in Brüssel, in Ost-Aleppo befänden sich noch 50.000 Menschen "in der Falle".