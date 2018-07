Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) haben nach türkischen Militärangaben 30 Zivilisten in der syrischen Stadt Al-Bab getötet. Die Zivilisten hätten versucht, aus der vom IS kontrollierten Stadt zu fliehen, teilte die türkische Armee laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit. Dabei habe es neben den Toten zahlreiche Verletzte gegeben.

Seit Wochen kämpfen türkische Truppen in Al-Bab gegen den IS. Die Stadt liegt etwa 25 Kilometer von der türkisch-syrischen Grenze entfernt. Am vergangenen Freitag hatte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte den folgenschwersten Luftangriff seit Beginn der Offensive im August gemeldet. Dabei sollen nach Angaben der Aktivisten fast 90 Zivilisten gestorben sein.



Die Türkei hat im Kampf gegen den IS in Nordsyrien bereits 37 Soldaten verloren. Allerdings konnten die türkischen Truppen gemeinsam mit syrischen Rebellen den IS zurückdrängen. Die Kämpfer eroberten bereits Dscharablus, Al-Rai und Dabiq vom IS zurück. Als nächstes soll das strategisch wichtige Al-Bab eingenommen werden.

Der türkische Verteidigungsminister Fikri Işık hatte am Donnerstag gesagt, bisher seien bei der Offensive 1.005 IS-Kämpfer und 299 YPG-Milizionäre getötet worden. Die Türkei bekämpft in Nordsyrien zugleich die Kurdenmiliz YPG, die mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verbunden ist.

Die Türkei will die Kurden im Bürgerkrieg schwächen und sie daran hindern, weitere Gebiete an der türkischen Grenze unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Regierung in Ankara befürchtet, dass die kurdische Minderheit erstarkt, die überwiegend im Südosten des Landes lebt.