Der russische Präsident Wladimir Putin setzt auf ein neues Format von Syrien-Gesprächen – abseits der bisherigen Initiativen des Syrien-Beauftragten der Vereinten Nationen (UN), Staffan de Mistura. Der hatte die Konfliktparteien immer wieder zu Gesprächen nach Genf gebeten. Alle Versuche de Misturas, die unmittelbaren Kriegsteilnehmer und ihre Verbündeten in Moskau, Ankara, Washington und Teheran zu einer dauerhaften Lösung des Krieges zu verpflichten, sind allerdings gescheitert.

Russland setzt nun allein auf die Türkei. Präsident Putin verwies darauf, dass man mit der Regierung in Ankara bereits den Abzug der Rebellen aus Ost-Aleppo vereinbart hätte. Zugleich bringt er die Türkei als Schutzmacht der Opposition in Stellung. "Wir versuchen, die syrische Regierung dafür zu gewinnen", sagte Putin während seines Besuchs in Japan. Die Türkei wiederum spreche mit den Gegnern von Machthaber Baschar al-Assad. Das habe er, Putin, mit seinem Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan vereinbart.

Die Friedensgespräche zwischen syrischer Regierung und Opposition sollen nach Putins Worten in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden und keineswegs als Misstrauensvotum gegen die Bemühungen der UN in der Schweiz verstanden werden. "Diese Plattform soll nicht mit der in Genf konkurrieren, sondern die Genfer Gespräche ergänzen", sagte Putin. Er kündigte an, sich nun um eine "vollständige Waffenruhe für ganz Syrien" bemühen zu wollen. Dies sei "der nächste Schritt" nach der Rückeroberung Aleppos. An die syrische Bevölkerung gerichtet sagte er: "Ich gehe davon aus, dass die friedlichen Bürger wieder ein normales Leben führen können."

Am Donnerstag hatten syrische Regierungstruppen und Assad-treue Milizen – auch dank der Unterstützung der verbündeten russischen Luftwaffe – den bislang von bewaffneten Rebellen gehaltenen Ostteil Aleppos fast vollständig eingenommen. Seitdem wurden Tausende Zivilisten und Rebellen aus der Stadt gebracht, nachdem am Mittwoch eine von Russland und der Türkei vermittelte Einigung zunächst gescheitert war.

Seit Beginn des Syrien-Kriegs im Jahr 2011 wurden nach UN-Schätzungen bereits mehr als 310.000 Menschen in dem Krieg getötet und Millionen aus ihrer Heimat vertrieben. Daran erinnert auch der UN-Sondergesandte de Mistura in seiner neuesten Stellungnahme, in der er erneut eindringlich eine politische Lösung anmahnt und auch die jüngst gemeldeten Bombardierungen von Idlib – der letzten verbliebenen Rebellenhochburg im Norden Syriens – zur Sprache bringt. Ohne eine Einigung, so der Diplomat, werde diese Stadt zum "nächsten Aleppo".