Der frühere New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani wird keinen Posten in der Regierung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump übernehmen. Das teilte Trump in einer schriftlichen Erklärung mit. Giuliani wurde vor allem in den ersten Tagen nach Trumps Wahlsieg am 8. November als möglicher Anwärter für den Posten des Außenministers in Betracht gezogen. Allerdings waren in den vergangenen Wochen in den US-Medien Giulianis potenzielle Interessenkonflikte als Chefdiplomat beleuchtet worden. Der 72-Jährige habe eine Beratungsfirma mit Geschäftsaktivitäten in zahlreichen Ländern, darunter Katar, Saudi-Arabien und Venezuela.

Das Trump-Team bestritt jedoch, dass Giulianis Rückzug etwas mit dessen geschäftlichen Aktivitäten zu tun habe. Der ehemalige Bürgermeister sei auf mögliche Interessenkonflikte durchleuchtet worden und habe diese Prüfung "mit Bravour bestanden", sagte Trumps designierter Stabschef Reince Priebus.

Laut Trump soll Giuliani selbst entschieden haben, für keinen Kabinettsposten zur Verfügung zu stehen. Bei einem Treffen, das demnach bereits am 29. November stattfand, habe dieser "seinen Namen aus den Überlegungen für eine Position in der neuen Regierung gestrichen". Giuliani bleibe ein "enger persönlicher Freund", erklärte der künftige Präsident. Er werde den Ex-Bürgermeister weiter um Rat ersuchen und könne sich "einen wichtigen Platz für ihn in der Regierung zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen".

Goldman-Sachs-Manager Gary Cohn soll Wirtschaftsberater werden

Der 72-Jährige selbst wurde in der Mitteilung mit den Worten zitiert, er wolle sich seiner Anwaltskanzlei sowie seiner Beratungsfirma widmen. Während des Wahlkampfs war er einer der engsten Berater Trumps und legte sich auch in Reden und Fernsehauftritten für diesen ins Zeug. Nach Trumps Wahlsieg brachte sich Giuliani dann auch selbst für den Posten als Außenminister ins Spiel.



Mehrere US-Medien berichteten, dass für den Posten des Chefdiplomaten weitere Namen im Spiel wären. Darunter sind Mitt Romney, Ex-Gouverneur von Massachusetts, Ex-CIA-Direktor David Petraeus sowie und Ex-Admiral James Stavridis. CNN berichtete allerdings, Favorit sei der Präsident und Geschäftsführer des Mineralölkonzerns ExxonMobil, Rex Tillerson. Der 64-Jährige habe enge Verbindungen nach Russland und auch persönlich zu Präsident Wladimir Putin. ExxonMobil bohrt und forscht auf allen Kontinenten und unterhält Operationen in 50 Ländern. Diplomatische Erfahrungen Tillersons sind nicht hinterlegt.

Für den Platz des Wirtschaftsberaters habe Trump ebenfalls einen Großunternehmer im Visier: Wie der Sender NBC News am Freitag berichtete, wolle er Goldman-Sachs-Manager Gary Cohn als Topwirtschaftsberater in seinem Team haben. Trump habe den Präsidenten der Investmentbank, der auch für das Tagesgeschäft zuständig ist und als potenzieller Nachfolger von Vorstandschef Lloyd Blankfein gilt, gefragt, ob er den Nationalen Wirtschaftsrat leiten wolle. Das Gremium koordiniert die Wirtschaftspolitik der Regierung quer durch alle Behörden. Trump setzt auch bei anderen wichtigen Posten auf einstige Goldman-Mitarbeiter: Das Finanzministerium soll an Steven Mnuchin gehen, Steve Bannon soll Chefstratege werden.