In den USA versuchen Trump-Anhänger, die geplante Neuauszählung der Stimmen zur Präsidentschaftswahl in drei Bundesstaat zu verhindern. Die Kandidatin der Grünen, Jill Stein, hatte beantragt, die Stimmen in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania neu auszuzählen und die dafür nötigen Millionen gesammelt. In allen drei Staaten hatte der Milliardär Donald Trump als Kandidat der Republikaner nur mit hauchdünnem Vorsprung vor der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton gewonnen.

In Pennsylvania ging der juristische Vorstoß zum Stopp der Auszählung von Trump selbst aus. In seinem Antrag führt er ins Feld, dass Stein keine Belege für eine mögliche Verfälschung der Wahlergebnisse präsentiert habe. Es gebe keinerlei Beweis, "dass eine einzige Wahlmaschine in Pennsylvania" gehackt worden sei – geschweige denn, dass es Fälschungen in einem Ausmaß gegeben haben könnte, die das Wahlergebnis verändert hätten, hieß es in dem Dokument.

Der Republikaner brachte außerdem vor, dass durch die aus seiner Sicht sinnlose Neuauszählung der Staat Pennsylvania Gefahr laufe, seine Wahlergebnisse nicht rechtzeitig für die Abstimmung des Wahlleute-Kollegiums am 19. Dezember zertifizieren zu können. Die Bundesstaaten bestimmen aufgrund ihrer jeweiligen Wahlresultate ihre Mitglieder in diesem Kollegium, das dann gemäß des indirekten Wahlsystems formell den Präsidenten kürt.

In Wisconsin reichten Trump-Unterstützer eine Klage gegen die Neuauszählung und einen Antrag auf eine vorübergehende einstweilige Verfügung bei einem Bundesgericht in Madison ein. Kläger sind die sogenannten Political Action Committees "Great America", "Stop Hillary" und der Trump-Wähler Ronald Johnson.

Kläger: Fehler bei Neuauszählung wahrscheinlich

Sie argumentieren, die am Donnerstag begonnene Neuauszählung gefährde die Rechte Johnsons und anderer Trump-Wähler. Bei der erneuten Auswertung seien Fehler wahrscheinlich, da Wahlbeamte sich beeilten, um eine Frist bis zum 13. Dezember einzuhalten.

Ähnlich argumentiert der Generalstaatsanwalt von Michigan, Bill Schuette. Noch bevor die Neuauszählung in Michigan begann, hatte er Klage beim obersten Gericht des Bundesstaates eingereicht. Schuette, der selbst Republikaner ist, sagte, die Neuauszählung werde Millionen kosten, was zu teuer sei. Steins Antrag zur Neuauszählung sei "unentschuldbar" und drohe, die Stimmen der Trump-Wähler verstummen zu lassen.

Die Detroit Free Press zitiert Schuette mit den Worten, eine gekränkte Kandidatin wie Stein, die nur ein Prozent der Stimmen erhalten habe, sei gar nicht zum Antrag auf Neuauszählung berechtigt – und selbst wenn, dann wäre nicht genug Zeit für die Auszählung, soll Schuette in der Klageschrift argumentieren.



Dem Blatt zufolge erwägt der Republikaner Schuette, in zwei Jahren für das Gouverneursamt zu kandidieren. Der Anwalt des Stein-Lagers und langjährige demokratische Funktionär Mark Brewer habe Schuettes Klage kritisiert als eine "nie dagewesene Einflussnahme eines parteiischen Generalstaatsanwaltes", heißt es in dem Bericht weiter. Stein nannte die Anschuldigungen zynisch. So werde die Neuauszählung weiter verzögert und noch teurer.

Shame on Donald Trump for objecting to #Recount2016, which makes it even more expensive: https://t.co/wzH7WiIFHl — Dr. Jill Stein (@DrJillStein) December 2, 2016

Trump selbst hatte sich empört über das Vorhaben gezeigt und die Neuauszählung "aberwitzig" genannt – obwohl er im Wahlkampf selbst immer wieder Andeutungen gemacht hatte, dass die Wahl gefälscht werden könne und dass er das Ergebnis nur anerkennen wolle, wenn er gewinne. Das Lager von Hillary Clinton dagegen hatte angekündigt, sich an der Neuauszählung der Stimmzettel aktiv zu beteiligen. Experten erwarten jedoch nicht, dass eine Neuauszählung am Wahlsieg Trumps etwas ändert.