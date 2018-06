Der russische Präsident Wladimir Putin hat den gewählten US-Präsidenten Donald Trump gelobt. Auf einer Pressekonferenz zog er vor Hunderten Journalisten seine Jahresbilanz. Trump habe sehr feinfühlig die Gefühle der Bevölkerung erkannt und aufgenommen, sagte Putin. Er hoffe auf gute Beziehungen zur künftigen amerikanischen Regierung. Gleichzeitig dementierte er, mit russischen Hackerangriffen für die Wahlniederlage der demokratischen Partei verantwortlich zu sein. Anstatt die Verantwortung bei sich selbst zu suchen, gebe die Partei der scheidenden Regierung anderen Ländern die Schuld, sagte Putin.



Der derzeitige US-Präsident Barack Obama hatte Putin indirekt für Hackerangriffe auf ranghohe Mitglieder der Demokraten während des Wahlkampfs verantwortlich gemacht. Putin sagte, er wisse nicht, wer hinter den Angriffen stehe. Das wichtigste sei hingegen der Inhalt der Informationen, die veröffentlicht wurden. Anstatt sich für die offengelegten Verwerfungen innerhalb der Partei zu entschuldigen, diskutierten die Demokraten nur, woher die Hackerangriffe stammten.

Putin äußerte sich auch zum möglichen Ausbau des Atomwaffenarsenals. Russland sei bei der Verbesserung seiner Atomsysteme vorangekommen. Vielleicht spürten die USA auch den Wunsch, ihre Bestände zu verbessern, sagte er als Reaktion auf Ankündigungen Trumps, das Atomwaffenpotenzial der USA auszubauen. Die neue Äußerung sei "nichts Außergewöhnliches", sie entspreche Trumps Botschaften im Wahlkampf. Ähnliches geschehe zudem auch in Großbritannien, der Türkei oder den Niederlanden. Zudem seien die USA 2001 aus dem ABM-Vertrag zu Beschränkung von Raketenabwehrsystemen ausgestiegen. Wenn jemand einen atomaren Wettlauf beschleunige, "dann nicht wir", sagte Putin.



Die USA hätten zwar den größeren Militärapparat, doch Russland sei stark. "Sie haben mehr Raketen, mehr U-Boote und mehr Flugzeugträger", sagte Putin. "Aber Russland ist einfach stärker als jeder Aggressor."

Zuvor hatten sich Putin und Donald Trump jeweils dafür ausgesprochen, ihr Atomwaffenarsenal zu stärken. Putin hatte im Verteidigungsministerium laut der russischen Nachrichtenagentur Tass gesagt: "Wir müssen die strategischen Nuklearstreitkräfte stärken. Dafür sollten wir Raketen entwickeln", die in der Lage seien, gegenwärtige und zukünftige Raketenabwehrsysteme zu durchdringen. Trump hatte danach getwittert, die USA müssten ihre nukleare Schlagkraft deutlich stärken und erweitern und zwar "solange bis die Welt bei den Atomwaffen zur Vernunft kommt". Es war nicht klar, inwiefern Trumps Äußerung eine Reaktion auf Putin waren.

Die Pressekonferenz von Putin war wegen der Trauerfeiern für den erschossenen Botschafter Andrej Karlow am Donnerstag um einen Tag verschoben worden. Bei den Feiern hatte die russische Regierung dem Toten die letzte Ehre erwiesen und zugleich den Drahtziehern des Anschlags mit Vergeltung gedroht. Putin und Regierungschef Dmitri Medwedew legten im Außenministerium Blumen am offenen Sarg nieder. Der 62-jährige Karlow war am Montag von einem türkischen Polizisten in Ankara erschossen worden.

Lob für die Türkei

Putin ging bei der Pressekonferenz auch auf die Beziehungen zur Türkei ein. Er wies darauf hin, dass "destruktive Elemente" tief in den türkischen Staatsstrukturen vorhanden seien. Trotzdem werde das türkisch-russische Verhältnis durch das Attentat auf den russischen Botschafter nicht gestört. Ohne die Zusammenarbeit mit der Türkei und dem Iran sei es nicht möglich gewesen, die nordsyrische Stadt Aleppo zu evakuieren. Die Außenminister Russlands, der Türkei und des Iran hatten sich vor einigen Tagen in Moskau getroffen, um über das weitere Vorgehen im syrischen Bürgerkrieg zu beraten.

Diese Gesprächsrunde sei sehr erfolgreich gewesen. "Wir werden sie weiterentwickeln", kündigte Putin an. Dennoch sei er weiterhin bereit, auch mit anderen Ländern wie den USA zu verhandeln. Der nächste Schritt sei eine Waffenruhe in Syrien. In Kasachstan könnte im kommenden Jahr über eine politische Versöhnung im Bürgerkriegsland verhandelt werden, kündigte Putin an.