Es gab gestern, am Tag der Amtseinführung von Donald Trump, auch versöhnliche Gesten. Das sollte an dieser Stelle einmal erwähnt werden. So forderte der frisch gekürte 45. Präsident seine Republikaner beim gemeinsamen Mittagessen dazu auf, den Clintons mit einem stehenden Applaus zu danken. Denn Wahlverliererin Hillary Clinton war samt Ehemann Bill zu Trumps Inauguration gekommen.

1/31 Die einen ziehen aus, die anderen ein: Am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten begrüßen Barack Obama und seine Frau Michelle im Weißen Haus die neuen Hausherren Donald Trump und Ehefrau Melania. © Jim Watson/AFP/Getty Images 2/31 Nicht alle Amerikaner freuen sich über den neuen Präsidenten. In Washington protestieren den ganzen Tag Menschen gegen den Republikaner. An einem der Zugangspunkte zur National Mall, von wo aus Besucher die Vereidigung verfolgen konnten, wird dieser Mann von der Polizei weggetragen. © Patrick Smith/Getty Images 3/31 Wird der neue Präsident die Politik seines Vorgängers rückgängig machen? Viele befürchten es. Barack Obama hatte als Präsident in den vergangenen Wochen die Pflicht, die Machtübernahme so professionell und reibungslos wie möglich zu gestalten. © Jim Watson/AFP/Getty Images 4/31 Nach der Vereidigung ging's für den neuen Präsidenten erst einmal zu einem Mittagessen im Kapitol. Auf dem Menü stand unter anderem Hummer. © Molly Riley/AFP/Getty Images 5/31 Überall in Washington begleiten Proteste die Feierlichkeiten der Amtsübernahme von Donald Trump. © Zach Gibson/AFP/Getty Images 6/31 "Not my president" ist das Schlagwort, das seit der Wahl von Trumps Gegnern gebraucht wird, um ihre Unzufriedenheit mit dem 70-Jährigen auszudrücken. Viele fürchten, dass Minderheiten unter Trump unterdrückt werden und dass seine Politik die ideologischen Gräben in der Gesellschaft vertieft. © Spencer Platt/Getty Images 7/31 Zu Vereidigung versammelt Donald Trump seine Familie vor dem Kapitol: Lara und Vanessa Trump sowie Jared Kushner, Schwiegersohn von Trump, der als enger Berater des neuen Präsidenten gilt. © Joe Raedle/Getty Images 8/31 Ein Bild, das die Tragik der Verliererin dieser Wahl ausdrückt. Hillary Clinton und ihr Mann, Ex-Präsident Bill Clinton, stehen außerhalb des Kapitols. Clinton hatte die Wahl verloren, weil Trump deutlich mehr Wahlmänner auf seiner Seite hatte. Sie aber hatte in absoluten Zahlen mehr Stimmen als der Republikaner geholt. Am Tag seiner Vereidigung twitterte Clinton, sie sei gekommen, um den Werten der Demokratie Respekt zu zollen. © Win McNamee/Getty Images 9/31 Bei den Protesten rund um die Vereidigung setzte die Polizei auch Pfefferspray gegen die Demonstranten ein. © Zach Gibson/AFP/Getty Images 10/31 Dieser Auftritt gehört ihm ganz allein: Die Türen nach draußen auf die Bühne des Kapitols öffnen sich für Donald Trump, der wenige Minuten später seinen Amtseid schwören wird. © Patrick Semansky/AP/dpa 11/31 Daumen hoch: Eine seiner typischen Gesten wiederholt Trump auch nach seiner Vereidigung, als er seine erste Rede als Präsident hält. Darin verspricht er den Bürgern vor allem, das Land zu neuer Größe zu verhelfen: "Amerika zuerst" ist eine der zentralen Aussagen. © Mandel Ngain/AFP/Getty Images 12/31 Der neue Präsident kündigt in seiner Rede an, den internationalen radikalislamistischen Terrorismus zu besiegen und die Grenzen des eigenen Landes besser zu schützen. Zudem will Trump die Infrastruktur des Landes verbessern und Jobs schaffen. "Wenn Amerika vereint ist, ist es absolut nicht aufzuhalten." © Alex Wong/Getty Images 13/31 Anhänger von Donald Trump verfolgten die Zeremonie vor dem Kapitol. So voll wie bei dem ersten Amtsantritt von Barack Obama 2009, als bis zu 1,8 Millionen Menschen dabei waren, war es an diesem 20. Januar 2017 nicht. © Spencer Platt/Getty Images 14/31 Patriotismus gehört zu jeder Amtseinführung: eine Besucherin mit amerikanischer Flagge. "Wir alle ehren die gleiche, großartige amerikanischen Flagge", sagte Trump in seiner Rede. © Spencer Platt/Getty Images 15/31 Sie fühlen sich als Sieger: Anhänger von Donald Trump in Washington D.C. mit dem Wahlplakat und dem Slogan: "Make America great again". © Spencer Platt/Getty Images 16/31 Die Siegerfaust, kurz bevor Trump die Hand auf die Bibel und die Verfassung legt, um den Eid zu schwören und offiziell 45. Präsident der USA zu werden. © Mark Ralston/AFP/Getty Images 17/31 Ein letztes gemeinsames Bild mit veränderten Rollen: Nach der Amtsübernahme warten Ex-Präsident Barack Obama und seine Frau auf den Helikopter, mit dem sie aus Washington ausgeflogen werden. Der neue Präsident Trump und First Lady Melania warten mit ihnen. © Robyn Beck/AFP/Getty Images 18/31 Auch der Gruß ans Volk gehört nach dem Amtseid dazu: das erste Winken des neuen Präsidenten. © Jim Bourg - Pool/Getty Images 19/31 Die Hand auf der Bibel spricht Donald Trump den Amtseid. Seine Frau und seine Kinder an seiner Seite. © Jim Bourg - Pool/Getty Images 20/31 Hand aufs Herz: Jackie Evanch singt die Natinalhymne. Viele Stars wollten nicht bei den Feierlichkeiten auftreten und hatten Trump abgesagt. © Alex Wong/Getty Images 21/31 Nummer 44 und Nummer 45: Barack Obama und Donald Trump © Saul Loeb - Pool/Getty Images 22/31 Und noch ein bisschen Nationalstolz: Besucherinnen der Amtseinführung ziehen das US-Flaggen-Motiv modisch konsequent durch. © Shannon Stapleton/Reuters 23/31 Die Zeremonie der Amtseinführung folgt der Tradition und findet stets vor dem Kapitol statt. Donald Trump hat mit seiner Rede, so sehen es Beobachter direkt nach der Amtseinführung, einen neuen Ton gesetzt. "Dieses Gemetzel Amerikas endet jetzt und hier", ist ein zentraler Satz der Rede, der vielfach zitiert wird. © Andrew Gombert/Pool/Reuters 24/31 Einige Stunden später passierten diese Herren die Präsidentenloge: Während der Parade mit unzähligen Marschkapellen und Militärgruppen waren sie für die Reiterdstaffeln zuständig – für die Hinterlassenschaften der vierbeinigen Paradenteilnehmer. © Mark Wilson/Getty Images 25/31 Beschwingt verfolgte Präsident Trump die Darbietung dieser Gruppe. © Mark Wilson/Getty Images 26/31 Zuvor wurde es ernst für den neuen Präsidenten und sein Land: Donald Trump ist vereidigt, gleich wendet er sich mit seiner ersten Rede als neuer Präsident an sein Volk. Sein erster Arbeitstag, so hatte er es angekündigt, soll aber erst der Montag sein. © Saul Loeb/Pool/Reuters 27/31 Am Abend hatte dann die neue First Lady ihren großen Auftritt, als sie bei einem der Galadinners in einem Kleid von Hervé Pierre auf die Bühne trat. © Aaron P. Bernstein/Getty Images 28/31 Die übrigen Gäste des Balls konnten sich denn auch nicht zurückhalten. © Brendan Smialowski/AFP/Getty Images 29/31 Auf einem weiteren der festlichen Events wagten die beiden dann zum Lied "My Way" von Frank Sinatra ein paar Tanzschritte. © Evan Vucci/AP/dpa 30/31 Insgesamt machten der neue Präsident und seine Frau drei der unzähligen Bällen ihre Aufwartung. © Brendan Smialowski/AFP/Getty Images 31/31 Zu Mitternacht gab es dann Kuchen. Trump und sein Vizepräsident Pence schneiden diesen unter den Augen ihrer Ehefrauen Melania und Karen stilecht mit einem Schwert an. © Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Ein weiteres Beispiel: Auf einem Mauervorsprung an der Pennsylvania Avenue, dort wo die Präsidentenparade auf dem Weg vom Kapitol zum Weißen Haus vorbeikamen, demonstrierten Anhänger und Gegner Trumps friedlich nebeneinander. Sie halfen einander sogar, auf den Absatz zu steigen.

Aber das waren Ausnahmen. Ansonsten herrschte bei Trump und seinen Anhängern ein rauer und garstiger, ein unversöhnlicher und herrischer Ton. Als zum Beispiel der demokratische Senator Chuck Schumer ans Mikrophon trat und die tief gespaltene Nation beklagte, in der die Menschen wieder lernen müssten, aufeinander zuzugehen, skandierten Zehntausende von Trump-Anhängern am Fuße des Kapitols wütend: "USA, USA" und "Go away!". Sie wollen nichts mehr von der Obama-Regierung und der sie stützenden Demokratischen Partei hören, sie wollen, dass Trump jetzt radikal aufgeräumt.

Trump kennt keine Demut

Wahlkämpfe werden gerade in Amerika beinhart ausgetragen – und dieser war besonders brutal. Es gehört deshalb seit 240 Jahren zu den guten Traditionen, dass der Sieger in seiner Inaugurationsrede einen versöhnlichen Ton anschlägt, dass er Wunden heilt und symbolisch die Hand ausstreckt. Gerade Trump hätte allen Grund dazu gehabt. Schließlich hat er nicht nur seinen politischen Gegnern schwere Wunden geschlagen, sondern fast drei Millionen Wählerstimmen weniger erhalten als Hillary Clinton. Seinen Sieg hat er nur dem eigenartigen Wahlsystem zu verdanken.

Doch Donald Trump kennt keine Demut. Wenn es bei ihm eine Konstante gibt, dann ist es sein hartnäckiger Widerstand gegen sämtliche Konventionen und Regeln – auch gegen Anstandsregeln. Trump sieht sich als Tabubrecher, als Streiter gegen Traditionen und Eliten. Nichts fürchtet er mehr, als diesen Nimbus zu verlieren und plötzlich als ein ganz gewöhnlicher Politiker dazustehen, der Zugeständnisse machen, Kompromisse schließen und sich in einem gewissen Maße anpassen muss.

Deshalb twittert er, um zu jeder Tag- und Nachtzeit zu intervenieren, widersprechen und aufstacheln zu können. Und deshalb brach er bei seiner Amtseinführung auch mit der Tradition amerikanischer Inaugurationsreden. Trump war parteiisch und anmaßend, eher Wahlkämpfer als Staatsoberhaupt.



Die angesehene amerikanische Tageszeitung Washington Post vergleicht Trumps Rede mit früheren Inaugurationsreden und zieht den Schluss: So düster, so aggressiv, so apokalyptisch wie Trump hat noch kein einziger US-Präsident seine Antrittsrede gehalten. Die Terrorgruppe IS will er nicht nur bekämpfen, sondern "ausradieren". Nie sei der Zustand Amerikas mit derart schauerlichen Worten wie "Blutbad", "Gemetzel", "Auszehrung" und "Verfall" beschrieben worden.

Eine Rede als nationalistisches Manifest

Trump hielt eine Kampfrede, die selbst in jenen Momenten, die eher versöhnlich klingen sollten, kriegerisch klang. So will Trump zwar die Macht den Bürgern zurückgeben, aber nur jenen, die seine Ziele unterstützen. Mit den Verbündeten will er eng zusammenarbeiten, solange diese kapieren, dass die Vereinigten Staaten unter seiner Herrschaft nur nach einer Devise handeln werden: "America first!" Soll heißen: Amerikanisch kaufen – und Amerikaner einstellen! Für Vorurteile, sagte Trump, sei in den Vereinigten Staaten kein Platz, jedenfalls nicht gegenüber solchen Menschen, die ihr Vaterland verehren und die, wie Trump es nannte, durch das "rote Blut des Patriotismus" verbunden sind.

Die Rede war ein nationalistisches Manifest. Trumps Chef-Stratege Stephen Bannon nennt sie laut Washington Post "eine ungeschönte Erklärung der Grundsätze einer populistischen und irgendwie nationalistischen Bewegung".

Am Anfang hieß es, Trumps Gerede sei nur Wahlkampfgetöse. Werde er gewählt, würde er schnell vernünftig. Trump gewann – und machte unverdrossen weiter. Nun sagte man: Gedulde dich, bis er vereidigt wird, die Macht werde ihn mäßigen. Seit Freitag, dem 20. Januar, ist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und denkt nicht im Traum daran, sich zu zügeln.