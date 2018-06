Der türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım hat den USA Untätigkeit im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) vorgeworfen. "Die Vereinigten Staaten tun gar nichts", sagte er vor Abgeordneten der Regierungspartei AKP. Yıldırım forderte zudem, dass der künftige US-Präsident Donald Trump diese "Schande" nach seinem Amtsantritt beende. Während die USA derzeit nur so täten, als ob sie etwas gegen den IS unternähmen, habe die Türkei seit ihrem Einmarsch in Nordsyrien im August vergangenen Jahres mehr als 1.200 IS-Kämpfer getötet. "Die Türkei ist das einzige Land, das diesen Kampf führt", sagte Yıldırım.

Es ist nicht das erste Mal, dass die türkische Regierung die USA und deren Verbündete kritisiert. Nach deutlichen Verlusten ihrer Armee in Syrien hatten sie sich schon Ende Dezember 2016 über mangelnde Unterstützung beklagt. Zudem verfolgen die Regierungen in Washington und Ankara unterschiedliche Strategien. Die türkische Armee bekämpft in der nordsyrischen Grenzregion nämlich nicht nur IS-Kämpfer, sondern versucht auch, Geländegewinne kurdischer Milizen zu verhindern. Die USA sehen in den kurdischen Kämpfern hingegen ein effektives Mittel gegen den IS. Zuletzt unterstützten russische Kampfflugzeuge die türkischen Bodentruppen in Syrien.