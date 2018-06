Der designierte US-Präsident Donald Trump will den früheren US-Botschafter in Deutschland, Dan Coats, zum künftigen Direktor der amerikanischen Geheimdienste machen. Die Berufung Coats' soll am Freitag offiziell bekannt gegeben werden, berichten mehrere US-Medien, darunter die New York Times und die Washington Post, unter Berufung auf eine vertrauliche Quelle aus Trumps Übergangsteam. Coats würde damit auf James Clapper folgen.



Coats ist ein gemäßigter Konservativer, der insgesamt 16 Jahre lang für den US-Staat Indiana im Senat saß und dort bei den Ausschüssen für Streitkräfte und Geheimdienste mitarbeitete. Vergangenes Jahr hatte der 73-jährige seinen Rückzug aus der Politik verkündet und sich nicht noch einmal zur Wiederwahl gestellt.



Coats war von 2001 bis 2005 US-Botschafter in Berlin. In diese Zeit fielen unter anderem die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York. Gerade einmal vier Tage vor den Anschlägen, am 7. September 2001, trat Coats seinen Dienst in Deutschland an.



2011 warf Coats Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, sich mit der deutschen Enthaltung beim Militäreinsatz in Libyen isoliert zu haben. 2014 wurde Coats aus Russland ausgewiesen, weil er öffentlich mitteilte, die gegen Russland verhängten Sanktionen zu unterstützen. "Putins jüngste Aggression ist inakzeptabel und Amerika muss den europäischen Partnern zur Seite stehen, um Russland zu isolieren und bestrafen", sagte Coats damals.



Als Geheimdienstdirektor würde Coats 16 Behörden vorstehen. Die Koordinierung der Kommunikation und des Datenaustauschs zwischen den Behörden zählt zu den Hauptaufgaben des Geheimdienstdirektors.



Coats' Nominierung fällt in eine Zeit, in der vermehrt Gerüchte laut werden, Trump wolle den Geheimdienstapparat verschlanken. In den vergangenen Tagen hatte Trump die Arbeit der Geheimdienste öffentlich kritisiert. So äußerte er unter anderem Zweifel an der Darstellung, die russische Regierung stecke hinter den Hackerangriffen auf Computer der Demokraten während des US-Wahlkampfs.