Die EU-Kommission will Deutschland und vier weiteren Ländern aus dem Schengenraum erlauben, die wegen der Flüchtlingskrise eingeführten Grenzkontrollen um weitere drei Monate zu verlängern. Sie habe den EU-Rat als Vertretung der Mitgliedsstaaten um Zustimmung gebeten, teilte die Behörde mit. Trotz einer allmählichen Stabilisierung der Lage sei es noch zu früh, um in Europa zur Reisefreiheit zurückzukehren.

Die Erlaubnis der Kommission gilt bis Mitte Mai und bezieht sich neben Deutschland auf Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen. Nun müssen die EU-Staaten entscheiden, ob sie der EU-Kommission folgen und die Verlängerung der Grenzkontrollen billigen.

Die Grenzkontrollen waren eingeführt worden, um die Weiterreise von Flüchtlingen zu verhindern. Deutschland hatte im September 2015 als erstes Schengenland an der Grenze Bayerns zu Österreich damit begonnen. Es folgten Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen. Die Länder argumentieren, dass die EU-Außengrenzen nicht ausreichend gesichert seien und sie deshalb ihre Grenzen selbst kontrollieren müssten, um festzustellen, wie viele und welche Flüchtlinge einreisen.

Die Maßnahmen waren eine Reaktion auf die vielen Menschen, die 2015 vor allem aus dem Bürgerkriegsland Syrien über die Türkei und den Balkan nach Deutschland und Nordeuropa gekommen waren. Die Länder entlang der sogenannten Balkanroute hatten daraufhin ihre Grenzkontrollen verstärkt, bevor die EU mit der Türkei ein Abkommen über die Rückführung von Migranten schloss. Seitdem sind die Flüchtlingszahlen Richtung Mitteleuropa deutlich zurückgegangen.

De Maizière für längere Grenzkontrollen

Dennoch ordnete Bundesinnenminister Thomas de Maizière im November vergangenen Jahres an, die Grenzkontrollen erneut zu verlängern, "um weiterhin ein hohes Maß an Ordnung zu gewähren". Zuvor hatten die EU-Staaten fünf Ländern einschließlich Deutschlands die entsprechende Erlaubnis gegeben. Sie läuft Mitte Februar aus, wenn sie nicht erneut erweitert wird. De Maizière kündigte bereits an, dass es an der Grenze zu Österreich über den 15. Februar hinaus Kontrollen geben soll.

Die EU-Kommission wollte die Kontrollen eigentlich nicht mehr verlängern, folgt nun aber dem Drängen der fünf Mitgliedstaaten. "Diese Kontrollen können nicht für immer fortgesetzt werden", sagte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos. Die Reisefreiheit im Schengenraum sei eine der größten Errungenschaften Europas und müsse verteidigt werden.

Zum Schengenraum gehören 26 Länder, darunter auch Nicht-EU-Staaten wie Norwegen, Island, Schweiz und Liechtenstein. Normalerweise können sich Bürger ohne Kontrolle zwischen den Staaten bewegen.