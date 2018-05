Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) hat ihre Militärintervention in Gambia für einen letzten Vermittlungsversuch unterbrochen. Der Präsident Guineas, Alpha Condé, werde bis Freitagmittag (Ortszeit) in Banjul eine politische Lösung für den Machtkampf um die Präsidentschaft in dem westafrikanischen Land suchen, sagte Ecowas-Kommissionspräsident Marcel Alain de Souza am Donnerstag. Senegalesische Truppen hatten zuvor die Grenze zu Gambia überschritten, um den abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh zur Machtübergabe an seinen Nachfolger Adama Barrow zu bewegen.

Westafrikanische Truppen haben in den Machtkampf um die Präsidentschaft in Gambia eingegriffen. Die Soldaten drangen am Donnerstagabend in Richtung der Hauptstadt Banjul vor, um den abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh zur Aufgabe zu zwingen.

Zuvor war der Wahlsieger der Präsidentschaftswahl vom 1. Dezember, Adama Barrow, im Nachbarland Senegal vereidigt worden. Seinen Amtseid legte Barrow in der gambischen Botschaft in Dakar ab. Die Zeremonie wurde im staatlichen Fernsehen übertragen.

Er twitterte, dass es sich um einen "Sieg der gambischen Nation" handele. Die Nationalflagge Gambias werde mit den demokratischsten Staaten der Welt "im siebten Himmel sein".

This is a victory of the Gambian nation. Our national flag will fly high among those of the most democratic nations of the world. #Gambia pic.twitter.com/QRGZg1gzbs — Adama Barrow (@adama_barrow) 19. Januar 2017

Seit Mitternacht ist die Amtszeit des seit 22 Jahren in Gambia regierenden Präsidenten Yahya Jammeh abgelaufen. Dieser weigert sich, zurückzutreten. Er hatte mitgeteilt, dass er sich aktuell in seiner Residenz in Banjul aufhalte. In dieser Woche hatte er noch den Notstand ausgerufen, doch bisher gab es kaum Anzeichen militärischer Aktivität.



Nun rücken Streitkräfte des Senegal und anderer westafrikanischer Staaten nach Banjul vor, um die Abwahl Jammehs durchzusetzen. Die Truppen sind Teil der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas, die sich während der politischen Krise an die Seite des Wahlsiegers Barrow gestellt hat.



Die UN will den neuen Präsidenten unterstützen

Jammeh war 1994 durch einen Putsch an die Macht gekommen. Er hatte die Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2016 zunächst eingestanden, dann aber seine Meinung geändert. Er erklärte, er werde das Wahlergebnis nicht akzeptieren und begründete dies mit Unregelmäßigkeiten.

Inzwischen haben sich zahlreiche afrikanische Länder von Jammeh distanziert. Die Afrikanische Union hatte angekündigt, Jammeh nach Ablauf seines Mandats nicht mehr als Präsidenten zu sehen. Botswana etwa teilte mit, ihn nicht mehr länger als Staatsoberhaupt Gambias anzuerkennen.



Der UN-Sicherheitsrat teilte mit, er unterstütze die Ecowas-Lösung für den Machtkampf. Adama Barrow sei der gewählte Präsident und die Truppen von Ecowas hätten die "volle Unterstützung", den Willen des Volkes im Gambia umzusetzen. Die Resolution wurde einstimmig verabschiedet.



Am Donnerstag war es in den Straßen von Banjul ruhig. Nur wenige Autos waren unterwegs, Geschäfte blieben geschlossen, Touristen mieden das Land. Nach Angaben der Bewohner Banjuls warten viele auf die Nachricht von Barrows Machtübernahme. Die US-Botschaft in Dakar rief ihre Mitarbeiter dazu auf, sich mindestens 80 Kilometer von der senegalisch-gambischen Grenze fernzuhalten und bis auf Weiteres Militärstützpunkte zu meiden.