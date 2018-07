Großbritannien hat einen neuen Botschafter für die Europäische Union (EU) ernannt. Tim Barrow wird Nachfolger des überraschend zurückgetretenen Ivan Rogers. Das bestätigte ein Regierungssprecher in London. Barrow sei ein "erfahrener und hartnäckiger Diplomat, der Erfahrung mit dem Sicherstellen britischer Interessen in Brüssel" habe.

Barrow sagte dem Guardian zufolge, er sei "geehrt", britischer Botschafter für die EU zu werden. Er werde sicherstellen, dass es einen für Großbritannien erfolgreichen Austritt aus der Europäischen Union gebe. Mit der Nominierung Barrows habe die britische Regierung um Premierministerin Theresa May die Forderungen aus der Tory-Partei, einen Brexit-Hardliner zu ernennen, ignoriert, schreibt der Guardian.

Dem britischen Botschafter in der EU kommt eine Führungsrolle in den anstehenden Verhandlungen über den Brexit zu. Viele EU-Kritiker, allen voran der ehemalige Chef der rechtspopulistischen Partei Ukip, Nigel Farage, hatten gefordert, diesen Posten nach dem Rücktritt Rogers' extern zu besetzen. Die Kandidaten aus der Regierung seien zu EU-freundlich.

Tim Barrow war von 2011 bis 2015 britischer Botschafter in Russland. Im März 2016 übernahm er das Amt als politischer Direktor im Außenministerium. Der bisherige EU-Botschafter Ivan Rogers war am Dienstag zurückgetreten. In einer Abschieds-E-Mail an seine Mitarbeiter äußerte Rogers Frust über die britische Regierung.



Mit Blick auf den geplanten Brexit schrieb er: "Es mangelt an ernsthafter, multilateraler Verhandlungserfahrung in der Regierung." An seine Mitarbeiter appellierte er, "nie davor Angst zu haben, jenen an der Macht die Wahrheit zu sagen".



Die EU-Kommission bedauerte den Rücktritt Rogers'. Dieser sei für die Brüsseler Behörde ein nicht immer einfacher, aber höchst professioneller und äußerst kenntnisreicher Gesprächspartner und Diplomat gewesen, sagte eine Sprecherin. Er habe immer loyal die Interessen seiner Regierung verteidigt.