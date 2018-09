Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich für "zusätzliche Regeln" im europäischen Asylrecht ausgesprochen. Dies sei dann notwendig, "wenn die Zahlen so groß werden, dass man von einem Massenzustrom sprechen kann", sagte der CDU-Politiker am Rande eines Treffen der EU-Innenminister auf Malta. Ziel müsse es sein, "dass Flüchtlinge gar nicht erst nach Europa gebracht werden, sondern zurückgebracht werden in sichere Orte."

In diesem Zusammenhang plädierte de Maizière erneut für die Einrichtung von Aufnahmelagern außerhalb Europas. Von diesen Camps aus könnten dann "die Schutzbedürftigen, und nur die Schutzbedürftigen" nach Europa geholt werden.



Bei dem Treffen der EU-Innenminister geht es um eine Reform des europäischen Asylsystems. Nach den bisherigen Dublin-Regeln müssen Flüchtlinge ihren Asylantrag in dem Land stellen, in dem sie als erstes europäischen Boden betreten. Dies führte dazu, dass Ankunftsländer wie Griechenland und Italien vollkommen überfordert sind. Gegen EU-Beschlüsse zur Verteilung von Flüchtlingen auf alle EU-Staaten wehren sich mehrere osteuropäische Staaten.

Fokus auf Libyen

Diskutiert werden dürften vor allem die Vorschläge des maltesischen EU-Vorsitzes, um erneute Rekordzahlen auf der Flüchtlingsroute von Libyen nach Italien in diesem Jahr zu verhindern. Die Malteser warnen vor "nie dagewesenen" Flüchtlingszahlen. Nach dem Flüchtlingspakt mit der Türkei wollen die EU-Staaten deshalb auch die Libyen-Route so weit wie möglich dicht machen. Die Eckpunkte: mehr Geld für Rückkehrprogramme für Flüchtlinge, eine "Schutzlinie" in libyschen Hoheitsgewässern und die "radikale Verstärkung" des Kampfes gegen Schlepper.

Die außerhalb libyscher Hoheitsgewässer tätige EU-Marine-Mission Sophia hat diesen Auftrag bislang nicht erfüllt. Für einige EU-Länder ist sogar das Gegenteil der Fall: "Sophia hat klar Sogwirkung erzeugt", zitiert die Nachrichtenagentur AFP einen Diplomaten. So seien die EU-Schiffe längst Teil des Kalküls der Schleuser: Sie schleppten Flüchtlingsboote in internationale Gewässer und setzten Notrufe ab, damit die Europäer die Menschen retten und nach Italien bringen.

Für den maltesischen EU-Vorsitz gibt es deshalb zwei Optionen: entweder Sophia in libysche Hoheitsgewässer auszuweiten, um so den Schleusern ihr Geschäft zu verderben; oder die "Schutzlinie" nahe den Ausgangshäfen mit "libyschen Kräften" und "starker EU-Unterstützung" aufzubauen. Beides gilt als politisch und praktisch schwierig, die zweite Variante hätte für die EU aber einen Vorteil: Werden die Flüchtlinge von libyschen Schiffen aufgenommen, könnten sie nach Libyen zurückgebracht werden.

Dieses Ziel geben seit Monaten insbesondere Österreich und Ungarn aus. Doch auch der Vorschlag von de Maizière über Aufnahmelager außerhalb Europas, etwa in Nordafrika, geht in diese Richtung. Seit Mitte vergangenen Jahres wirbt de Maizière dafür und stellte "großzügige Aufnahmekontingente" für schutzbedürftige Menschen in Aussicht. Die anderen Flüchtlinge müssten dagegen "dann zurück in ihre Heimat", sagte er im November.



1/15 Eine Frau hat im Hotspot in Moria auf Lesbos Lebensmittel erhalten. Hotspots sollen eigentlich zur ersten Registrierung und späteren Umverteilung von Asylbewerbern in der EU dienen. Doch in Griechenland sitzen dort viele Flüchtlinge fest. © AFP/Getty Images 2/15 Auf Lesbos leben nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mehr als 2.500 Flüchtlinge in Zelten, ohne warmes Wasser oder Heizung. Unter ihnen seien auch viele Frauen und Kinder. © Tsakmakis/InTime News/AP/dpa 3/15 Ein Flüchtling sucht sich seinen Weg durch das verschlammte Lager in Moria: Mediziner und Hilfsorganisationen kritisieren, dass in Moria Flüchtlinge dem Wetter weitestgehend ungeschützt ausgesetzt seien. © Petros Tsakmakis/InTime News/AP/dpa 4/15 Nach der Kritik an den unmöglichen Zuständen wurden rund 250 Menschen aus dem Lager verlegt, in ein Hotel im Dorf Thermi auf Lesbos. © Nikolia Apostolou/AP/dpa 5/15 Hauptsache ein bisschen Wärme und Schutz: Afghanische und pakistanische Männer haben sich in der Nähe von Moria an der Burg von Mytilini auf Lesbos in einer Nische eingerichtet. © Nikolia Apostolou/AP/dpa 6/15 Auf dem griechischen Festland sind die Bedingungen nicht unbedingt besser. Mehr als 60.000 Flüchtlinge sitzen in Griechenland fest, weil sie nicht weiter Richtung Norden reisen dürfen. Auch in diesem Lager etwa 60 Kilometer nördlich von Athen leben die Menschen auch bei Schnee in Zelten. © Muhammed Muheisen/AP/dpa 7/15 Deutlich mehr Schutz haben Flüchtlinge, die in Lagern mit festen Behausungen untergebracht sind, wie hier in Ritsona, einem Lager mehr als 80 Kilometer nördlich von Athen. © Muhammed Muheisen/AP/dpa 8/15 In einigen Lagern in Griechenland gibt es immerhin eine gewisse Infrastruktur, wie dieses Zelt für Kinder zum Lernen. Die Flüchtlinge aus Afghanistan lernen dort Englisch. © Muhammed Muheisen/AP/dpa 9/15 In dem Lager in Ritsona haben die Menschen die Container, in denen sie wohnen, mit Planen und Holzplatten zusätzlich gegen die Kälte isoliert. Im Inneren gibt es Strom und elektrische Heizkörper. © Muhammed Muheisen/AP/dpa 10/15 Die Wäsche muss auch bei kalten Temperaturen draußen trocken werden. © Muhammed Muheisen/AP/dpa 11/15 Weiter nördlich auf der sogenannten Balkanroute in Belgrad leben Flüchtlinge ohne jeden Schutz in einem alten Lagerhaus, etwa zehn Minuten vom Zentrum der serbischen Hauptstadt entfernt. © Josep Vecino/Anadolu Agency/Getty Images 12/15 Eine Hilfsorganisation gibt vor dem früheren Lagerhaus Essen aus. Die Lage in der Unterkunft ist bedenklich: Vor allem Flüchtlinge aus Afghanistan, Pakistan, Irak und Syrien schlafen dort auf dem Boden, oft nur in Decken gehüllt. © Josep Vecino/Anadolu Agency/Getty Images 13/15 Hier leben Menschen: Das Lagerhaus dient auch für diesen Mann als Unterkunft. © Josep Vecino/Anadolu Agency/Getty Images 14/15 Offene Feuer sollen den Menschen Wärme geben, verpesten aber die Luft. In Belgrad war es in den vergangenen Tagen bis zu minus 15 Grad kalt. Rund 7.000 Flüchtlinge sind in Serbien gestrandet. © Oliver Bunic/AFP/Getty Images 15/15 Wie es für die Flüchtlinge in der ehemaligen Lagerhalle weitergeht, wissen sie nicht. © Andrej Isakovic/AFP/Getty Images

Die Beratungen der Innenminister gelten auch als Vorbereitung für das Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs, das Ende kommender Woche ebenfalls auf Malta stattfinden soll. Hierzu hat neben dem maltesischen EU-Ratsvorsitz auch die EU-Kommission Vorschläge unterbreitet, die auf eine Stärkung der Küstenwache und des Grenzschutzes in Libyen zielen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini warnt aber, es gebe in der Flüchtlingskrise "keine Sofortlösungen". Ein Ende der Flucht könne es nur durch "wirtschaftliche Entwicklung in Afrika" geben.