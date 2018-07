Der französische Staatspräsident François Hollande hat auf der Nahost-Konferenz in Paris die Zweistaatenlösung verteidigt. Eine friedliche Koexistenz zwischen Israel und einem Staat Palästina sei "die einzige Möglichkeit zu Frieden und Sicherheit."

"Die Zweistaatenlösung ist nicht der Traum eines Systems von gestern, sie ist noch immer das Ziel der internationalen Gemeinschaft in all ihrer Diversität", sagte Hollande. Er betonte, bei der französischen Friedensinitiative ginge es nicht darum, den beiden Parteien Bedingungen für eine Friedensvereinbarung zu diktieren. "Nur direkte Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern können zum Frieden führen."

Mit Blick auf den baldigen Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump warnte Hollande, in der Nahost-Politik könne nichts "improvisiert oder umgeworfen" werden. An der Konferenz in Paris nahmen mehr als 70 Staaten und internationale Organisationen teil, darunter die USA, alle anderen UN-Vetomächte und Vertreter der Arabischen Liga. Die beiden Konfliktparteien waren jedoch nicht vertreten.



Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault warnte vor den Gefahren des andauernden Konflikts zwischen Israel und Palästinensern. "Es ist jetzt unsere kollektive Verantwortung, Israelis und Palästinenser dazu zu bringen, sich an einen Tisch zu setzen, um zu verhandeln", sagte Ayrault.

Es herrsche ein gefährliches Misstrauen, und niemand sei vor einer neuen Gewaltexplosion sicher, sagte Ayrault. Die Gespräche seien wichtig, da im Moment in der Sache "alles blockiert" sei. Die französische Regierung warnte, dass es auch für Israel gefährlich sei, in dem seit Jahrzehnten andauernden Konflikt nur abzuwarten. In letzter Zeit hatten sich die Beziehungen weiter verschlechtert, etwa nach der Lastwagenattacke in Jerusalem durch einen palästinensischen Attentäter und durch Israels Siedlungspolitik.



Steinmeier sieht Gefahr der Eskalation

Eine vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump in Aussicht gestellte Verlegung der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem wertete der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault als Provokation. "Ich glaube, das hätte schwere Folgen", sagte er in einem Interview. Er übte deutliche Kritik an Trump. "Wenn man Präsident der Vereinigten Staaten ist, kann man in dieser Frage nicht eine derart sture und einseitige Haltung einnehmen", sagte er. "Man muss versuchen, die Bedingungen für einen Frieden zu schaffen." Trump hat angekündigt, eine pro-israelische Politik zu verfolgen und hat einen Unterstützer des israelischen Siedlungsbaus zum Botschafter ernannt.

Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte, 2017 werde ein entscheidendes Jahr für den Friedensprozess. Auch er warnte – im im Hinblick auf Trumps Pläne, die US-Botschaft zu verlegen – vor einer Eskalation. "Wenn schon die Überlegungen dazu führen, dass jetzt von der palästinensischen Seite Maßnahmen, Reaktionen angedroht werden, dann spürt man doch schon am Beginn dieses Jahres, dass wir möglicherweise vor dem Risiko neuer Eskalationen stehen."



Großbritannien hat sich von der Konferenz distanziert. Man habe "große Vorbehalte gegenüber einer internationalen Konferenz, die den Frieden zwischen zwei Parteien voranbringen soll und ohne diese beiden stattfindet", teilte das britische Außenministerium in einer Erklärung mit. Die Konferenz sei "gegen den Willen Israels". Die Vertreter Großbritanniens unterzeichneten die Abschlusserklärung nicht.



Palästinser loben die Erklärung

Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) begrüßte die Abschlusserklärung. Diese betone "die Notwendigkeit, die israelische Besatzung zu beenden", erklärte PLO-Generalsekretär Sajeb Erakat. Die Organisation forderte Frankreich als Gastgeber der Konferenz auf, einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen.

Israel dagegen hat die Pariser Konferenz scharf kritisiert. Sie rücke die Aussichten auf Frieden "in weite Ferne", teilte das israelische Außenministerium nach mit. Die Palästinenser würden dazu ermutigt, direkte Gespräche mit Israel abzulehnen.

Israel nennt Konferenz nutzlos

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kritisierte die Konferenz als nutzlos. "Ihr Ziel ist es, Israel Bedingungen aufzuzwingen, die nicht seinen nationalen Bedürfnissen entsprechen", sagte der Regierungschef nach Angaben seines Büros. Die Konferenz sei eine "palästinensische Manipulation unter französischer Schirmherrschaft". Netanjahu beschrieb die Konferenz als "letzte Zuckungen der Welt von gestern". Israel erwartet sich von dem neuen US-Präsidenten Donald Trump größere Unterstützung und Parteinahme. "Das Morgen wird anders aussehen – und das Morgen ist sehr nahe", sagte Netanjahu.



Der Status von Jerusalem ist einer der wichtigsten Knackpunkte im Nahost-Konflikt. Während Israel Jerusalem als seine unteilbare Hauptstadt betrachtet, wollen die Palästinenser Ost-Jerusalem zur Hauptstadt ihres künftigen Staates machen.

Netanjahu hatte immer wieder betont, Israel wolle über eine Zweistaatenlösung verhandeln und sei in der Vergangenheit immer wieder auf die Palästinenser zugegangen. Zu direkten Friedensgesprächen mit den Palästinensern sei er weiterhin bereit, nur so könne man den Konflikt lösen. Die palästinensische Autonomiebehörde habe jedoch Bedingungen an solch ein Gespräch gestellt, etwa das Ende des israelischen Siedlungsbaus. Diese Forderung lehnt Israel ab.



Der US-amerikanische Außenminister John Kerry wies Netanjahus Kritik zurück. Das Konzept einer Zweistaatenlösung sei derzeit "gefährdet". Solle es jemals Realität werden, müsse man verstärkt darauf hinarbeiten. Die Abschlusserklärung der Konferenz unterstütze eine solche Zweistaatenlösung für Israel und Palästina, ohne eine Resolution einzuführen, sagte Kerry nach der Konferenz.



Abbas sagt kurzfristig ab

Für weitere Empörung sorgte der Zeitpunkt der Friedensgespräche. US-Präsident Obama und Außenminister John Kerry sind die letzte Woche im Amt. Die Beziehungen zwischen den USA und Israel hatten sich drastisch verschlechtert, nachdem Obama einer UN-Resolution gegen den israelischen Siedlungsbau zugestimmt hatte. Kerry hatte kurz nach der Resolution einen leidenschaftlichen Appell an die zwei Länder gerichtet, die Zweistaatenlösung nicht aufzugeben.

Für die Palästinenserführung ist die Pariser Konferenz deswegen die möglicherweise letzte Chance zur Rettung der Zweistaatenlösung. Israels ultrarechter Erziehungsminister Naftali Bennett hat angekündigt, nach Trumps Amtsantritt werde man "Palästina von der Tagesordnung nehmen". Trotzdem hatte Abbas seine Pläne, an der Konferenz teilzunehmen, kurz zuvor geändert.