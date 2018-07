Österreich hat einen neuen Bundespräsidenten: Alexander Van der Bellen ist als 9. Staatsoberhaupt vereidigt worden. Der Wirtschaftsprofessor und ehemalige Grünen-Chef legte vor der Bundesversammlung in Wien seinen Amtseid ab. "Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde", sagte Van der Bellen.

In seiner Rede appellierte er an den Zusammenhalt in der Bevölkerung. "Österreich, das sind wir alle", sagte Van der Bellen. Das sei besonders in dieser "Zeit der Veränderung" wichtig, die von Themen wie Flucht, Migration, Automatisierung, Vernetzung und wissenschaftlichem Fortschritt dominiert sei. Weil die bewährten Rezepte der Vergangenheit nicht mehr griffen, müsse man sich neu besinnen. "Zu einem gesunden Verstand gehört auch ein mitfühlendes Herz", sagte Van der Bellen.



Wichtig sei, dass alle – unabhängig von Herkunft, Alter und sozialer Situation – "gleich an Rechten und Pflichten" seien. Zentrale Themen sind für Van der Bellen die Freiheit und Würde der Menschen. Auch zu Europa äußerte sich der neue Bundespräsident: "Die Erhaltung dieses Friedensprojektes ist aller Mühen wert." Europa sei verletzlich. Es gebe durchaus die Gefahr, sich von einfachen Antworten Richtung Nationalismus und Kleinstaaterei verführen zu lassen.



In Zukunft will er sich "nach bestem Wissen und Gewissen" bei grundsätzlichen Fragen des Gemeinwesens zu Wort melden. Er werde überparteilich und für alle Menschen da sein, sagte Van der Bellen an.



Van der Bellen bekam bei der Wiederholung der Wahl am 4. Dezember mit 53,79 Prozent. Sein Konkurrent, FPÖ-Kandidat Norbert Hofer, kam auf 46,21 Prozent. Zuvor, im Mai 2016, hatte Van der Bellen die später wegen Auszählungspannen aufgehobene Wahl mit deutlich geringerem Vorsprung gewonnen.

Der Verfassungsgerichtshof hatte die Stichwahl vom 22. Mai wegen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Briefwahlkarten für ungültig erklärt. Damals hatte Van der Bellen einen knappen Vorsprung von 31.000 Stimmen gegenüber dem 45-jährigen Hofer gehabt.



Die Zeremonie in Wien wird von einer Regierungskrise überschattet. Die rot-schwarze Koalition von sozialdemokratischer SPÖ und konservativer ÖVP verhandelt derzeit darüber, ob eine Fortsetzung der Zusammenarbeit noch Sinn hat. Die Koalition wird am Nachmittag rein formal und traditionell dem neuen Bundespräsidenten ihren Rücktritt anbieten. Es gilt als sicher, dass Van der Bellen dieses Rücktrittsangebot nicht annimmt.