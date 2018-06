Hat der brasilianische Baukonzern Odebrecht sich Aufträge in Peru durch Korruption erschlichen – und wenn ja, wussten oder profitierten die peruanischen Präsidenten davon? Das soll jetzt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss klären. Wie die peruanische Zeitung El Comercio unter Berufung auf den Vizepräsidenten der Kommission Jorge Castro berichtete, sollen die drei ehemaligen Staatschefs im Februar vor den Ausschuss treten.

Odebrecht hatte zwischen 2005 und 2014 Ausschreibungen für mehr als ein Dutzend staatliche Bauprojekte in Peru zugesprochen bekommen, mutmaßlich mithilfe von Bestechungsgeldern. Vor US-Behörden hat das Unternehmen die illegalen Zahlungen bereits eingestanden. Odebrecht ist in Brasilien in den Korruptionsskandal Lava Jato verwickelt, in dessen Zuge auch zahlreiche Politiker und Manager des staatlichen Erdölkonzerns Petrobras angeklagt worden sind. Der Konzern wird verdächtigt, sich mehr als 100 Großaufträge in mindestens 12 Ländern durch Bestechungszahlungen erschlichen zu haben.

Die mutmaßlichen Zahlungen in Höhe von 29 Millionen Dollar (27 Mio. Euro) in Peru fallen in die Amtszeiten von Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) und Ollanta Humala (2011-2016). Anders als beim Petrobras-Skandal in Brasilien steht der aktuelle Präsident Pedro Pablo Kuczynski nicht unter Verdacht.