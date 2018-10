Türkei - Was in der Verfassungsreform Erdoğans steht Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan strebt eine Verfassungsreform für das Präsidialsystem an, die ihm mehr Macht verleihen würde. Hier die Punkte der Reform im einzelnen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan kann weiter darauf hoffen, den Staat grundlegend umbauen zu können. Das Parlament in Ankara stimmte für eine Annahme der Debatte über die geplante Verfassungsreform, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Demnach sprachen sich 338 von anwesenden 480 Abgeordneten dafür aus. Mindestens 330 Ja-Stimmen waren für die Eröffnung der Diskussion nötig.



Das Vorhaben der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, die über 316 Sitze im Parlament verfügt, erhielt damit Unterstützung aus Reihen der Opposition. Im nächsten Schritt wird über jeden der 18 Artikel in der Reform einzeln beraten und entschieden. In vermutlich zwei Wochen wird dann noch einmal über das Gesamtpaket abgestimmt. Bei allen Entscheidungen gilt: Mindestens 330 der 550 Abgeordneten müssen mit Ja stimmen. Erdoğan ist deswegen auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen.



Der Chef der ultranationalistischen MHP, Devlet Bahçeli, unterstützt das Vorhaben. In der Partei regt sich aber auch Widerstand dagegen. Die beiden anderen Oppositionsparteien, die Mitte-links-Partei CHP und die prokurdische HDP, sind gegen die Reform. Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu warnte vor einem totalitären Staat.

Sollte das Parlament dem Vorschlag zur Verfassungsänderung zustimmen, wird es darüber auch noch ein Referendum geben. Die Regierung rechnet im Frühjahr mit einer solchen Volksabstimmung.

Die Verfassungsreform ist umstritten, weil sie Staatspräsident Erdoğan deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen würde. Nach der Reform hätte der Präsident unter anderem die Vollmacht, die Regierung auszuwählen, den Haushalt aufzustellen und den Notstand auszurufen. Das Parlament soll von 550 auf 600 Abgeordnetensitze vergrößert werden. Parlaments- und Präsidentenwahlen sollen künftig am gleichen Tag stattfinden.

Die Polizei setzte am Montag Pfefferspray ein, um eine Gruppe von Abgeordneten, Anwälten und anderen Demonstranten zu zerstreuen, die sich aus Protest gegen die Verfassungsänderungen vor einem Eingang des Parlamentsgebäudes versammeln wollten. Einige Straßen, die in Richtung des Parlaments in Ankara führten, waren gesperrt worden, um größere Demonstrationen zu vermeiden.