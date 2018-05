Die israelischen Behörden haben den Bau von weiteren 153 Siedlerwohnungen in Ost-Jerusalem genehmigt. "Die Unternehmen können morgen mit dem Bau beginnen", sagte der stellvertretende Bürgermeister von Jerusalem, Meir Turjeman. In den letzten Tagen wurde der Baustart von zahlreichen der umstrittenen Wohnungsprojekte erlaubt.

"Ich werde in den kommenden Monaten Genehmigungen für Tausende Wohnungen in Jerusalem erteilen", sagte Turjeman und sprach von bis zu 11.000 neuen Wohnungen in Ost-Jerusalem. Die israelischen Behörden setzen sich mit den Genehmigungen über eine UN-Resolution aus dem Dezember hinweg, in der erstmals seit 1979 ein sofortiger Stopp des israelischen Siedlungsbaus im Westjordanland und Ost-Jerusalem gefordert wurde. Präsident Obama hatte sich bei der Abstimmung enthalten und dadurch die Resolution ermöglicht. Seit Donald Trump im Amt ist, wird Israel bei seinen Bauaktivitäten in palästinensischen Gebieten von den USA unterstützt.

Am Dienstag hatte das israelische Verteidigungsministerium bereits mitgeteilt, dass mit dem Bau von 2.500 Siedlerwohnungen im Westjordanland die größte Ausweitung in letzter Zeit genehmigt wurde. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schrieb auf Twitter: "Wir bauen und wir werden weiterbauen." Zwei Tage nach Trumps Amtsantritt am 20. Januar hatte Netanjahu bereits den Bau von 566 Siedlerwohnungen in Ost-Jerusalem abgesegnet.

Die Bundesregierung hat die massive Ausweitung des Siedlungsbaus deutlich kritisiert. Die Ankündigung gehe "sowohl in ihrer Größenordnung als auch in ihrer politischen Bedeutung über das hinaus, was wir in den letzten Monaten dazu gesehen haben", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer. Die Bundesregierung habe daher Zweifel, ob die israelische Regierung überhaupt noch zu dem von ihr offiziell vertretenen Ziel einer Zweistaatenlösung für Israelis und Palästinenser stehe.



Derzeit leben rund 430.000 jüdische Siedler im besetzten Westjordanland und mehr als 200.000 im von Israel annektierten Ost-Jerusalem. Der israelische Siedlungsbau wird international als eines der größten Hindernisse für einen dauerhaften Frieden im Nahostkonflikt angesehen.