Die nächste Runde der Syrien-Friedensgespräche ist nach russischen Angaben auf Ende Februar verschoben worden. Die für den 8. Februar in Genf angesetzte Konferenz unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen (UN) werde erst am Ende des Monats stattfinden, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow bei einem Treffen mit syrischen Oppositionsvertretern in Moskau.

Lawrow warf den UN Tatenlosigkeit vor. Es sei nicht hinnehmbar, dass es seit Monaten keine Gespräche unter UN-Führung mehr gegeben habe, sagte er der Agentur Interfax zufolge.

Die Gespräche zwischen Vertretern der syrischen Opposition und der Regierung in der kasachischen Hauptstadt Astana Anfang dieser Woche hatten unter Vermittlung Russlands, der Türkei und des Irans stattgefunden. Die Gespräche endeten aber ohne einen Durchbruch. Lawrow hatte die Vertreter der politischen Opposition eingeladen, um sie über die Ergebnisse der Syrien-Konferenz von Astana zu unterrichten.

Nach Angaben der UN blockiert die syrische Regierung Hilfsmittel für Hunderttausende Menschen. Trotz der Waffenruhe vom 30. Dezember und einer Taskforce, die Zugang zu Hilfe ermöglichen sollte, würden die Einsatzkräfte bei jeder Bewegung aufgehalten, sagte der UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien. Auf lokaler und zentraler Ebene gebe es nicht genügend Genehmigungen für die Mitarbeiter. Die Konfliktparteien verstießen zudem gegen das vereinbarte Prozedere an Grenzübergängen, sagte O'Brien.

In der Folge habe es im Dezember lediglich einen Konvoi gegeben, der Hilfsgüter an 6.000 Menschen ausgeliefert habe, im Januar seien 40.000 Menschen erreicht worden. O'Brien forderte die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats auf, Einfluss auf die syrische Regierung zu nehmen, damit die Hilfsmittel in alle besiegten und schwer zu erreichenden Gegenden ausgeliefert würden.