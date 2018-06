Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat eine klare Trennung von der Europäischen Union angekündigt. "Wir streben nicht danach, an Häppchen der Mitgliedschaft festzuhalten, wenn wir gehen", sagte May in einer Rede, in der sie erstmals konkreter ihre Brexit-Pläne vorstellte. "Keine Teilmitgliedschaft in der Europäischen Union, keine assoziierte Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder irgendetwas, was uns halb drin, halb draußen lässt."

Statt einer privilegierten Partnerschaft strebt May eine Regelung an, die auch den Austritt aus dem gemeinsamen Binnenmarkt beinhaltet. Dies würde es Großbritannien erlauben, auch die EU-Personenfreizügigkeit zu beenden und seine Einwanderungspolitik wieder vollständig allein zu kontrollieren. Für viele Brexit-Befürworter war dies ein wichtiges Anliegen bei dem Referendum im Juni. Die Alternative, die in den vergangenen Monaten ebenfalls diskutiert wurde, wäre ein weicher Brexit, der Großbritannien einen weiteren Zugang zum Binnenmarkt im Austausch für Zugeständnisse etwa bei der Freizügigkeit eingeräumt hätte.

Trotzdem sollen Waren zwischen Großbritannien und der EU möglichst frei ausgetauscht werden können, sagte May. Dazu müsse ein Freihandelsabkommen ausgehandelt werden. Ziel sei eine "neue und gleichberechtigte Partnerschaft mit der EU". Großbritannien verlasse die EU, es verlasse nicht Europa, sagte May. Das zuletzt geschwächte britische Pfund legte nach der Rede um über ein Prozent auf 1,2347 US-Dollar zu.



Abstimmung im Parlament

Die Regierungschefin kündigte an, dass am Ende das Parlament über den Brexit entscheiden werde. Das Ergebnis der Austrittsverhandlungen werden in beiden Kammern zur Abstimmung gestellt werden. May will bis Ende März den Austrittsantrag stellen. Die Verhandlungen über die Trennung sollen möglichst bis zum Oktober 2018 abgeschlossen werden.

Das Brexit-Votum will May nicht als Forderung verstehen, Großbritannien zu isolieren. "Die Menschen haben dafür gestimmt, die EU zu verlassen und sich der Welt zuzuwenden. Sie haben das mit offenen Augen getan." Großbritannien werde wieder ein "wahrlich globales" Land und "eine große Handelsnation" werden. Ihre Aufgabe sei nun, dies umzusetzen. "Diese Regierung hat einen Plan", sagte May.

Den Austrittsprozess will die Regierungschefin allerdings nicht als Absage an Europa verstehen. "Eine starke EU ist im Interesse von Großbritannien", sagte May. "Wir wollen nicht mehr Distanz zur EU, wir wollen ihr auch nicht schaden." Man werde weiter partnerschaftlich zusammenarbeiten.

Steinmeier begrüßt Rede

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier begrüßte, dass May "endlich ein wenig mehr Klarheit über die britischen Pläne geschaffen" habe. Deutschland wolle "möglichst gute, enge und vertrauensvolle Beziehungen" zu Großbritannien. "Aber unsere Linie ist und bleibt: Die Verhandlungen beginnen erst, wenn Großbritannien seinen Austrittswunsch auch offiziell mitgeteilt hat."

May war in den vergangenen Wochen immer stärker kritisiert worden, weil sie ihre Strategie für die anstehenden Brexit-Verhandlungen lange nicht preisgeben wollte. Wirtschaftsvertreter drängten sie, einen harten Brexit zu vermeiden. Brexit-Befürworter sprachen sich dagegen für einen umfassenden Austrittsprozess aus. Die EU hat Großbritannien mehrfach davor gewarnt, nur an den Vorteilen der Gemeinschaft festhalten zu wollen. Das Land könne nicht Teil des Binnenmarktes bleiben, ohne das Freizügigkeitsprinzip zu akzeptieren.