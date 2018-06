Die vom türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan angestrebte Verfassungsreform hat eine wichtige Hürde im Parlament genommen. Mit der Reform soll ein Präsidialsystem eingeführt werden. Die Reform ist umstritten, weil sie die Befugnisse des Parlaments stark beschneidet und die des Präsidenten ausweitet.



In den letzten Tagen war schrittweise über einzelne Artikel abgestimmt worden. Am Sonntagabend waren die verbliebenen zwei von insgesamt 18 Artikeln an der Reihe – auch sie erhielten in einer ersten Wahlrunde die nötigen Mehrheiten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. 342 Abgeordnete hätten für den 17. und 344 Parlamentarier für den 18. Artikel gestimmt.

Damit wurde für alle 18 Artikel die notwendige Mehrheit von 330 der 550 Parlamentarier jeweils erreicht. Allerdings müssen die Artikel in einer zweiten Wahlrunde erneut eine Dreifünftelmehrheit erzielen. Eine 48-stündige Pause ist vorgeschrieben, bevor die zweite Abstimmungsrunde beginnen kann.

Türkei - Was in der Verfassungsreform Erdoğans steht Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan strebt eine Verfassungsreform für das Präsidialsystem an, die ihm mehr Macht verleihen würde. Hier die Punkte der Reform im einzelnen

Auch das Gesamtpaket mit insgesamt 18 Artikeln muss anschließend eine Dreifünftelmehrheit erzielen, damit ein Referendum stattfinden kann. Das Parlament debattiert seit Anfang vergangener Woche über die Reform.

Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP verfügt über 316 Sitze im Parlament. Die nötige Mehrheit in der geheimen Wahl kommt nur mit Stimmen aus der Opposition zustande. Der Chef der ultranationalistischen MHP, Devlet Bahçeli, unterstützt die Reform.

Nach der Reform hätte Präsident Recep Tayyip Erdoğan unter anderem die Vollmacht, die Regierung auszuwählen, den Haushalt aufzustellen und den Notstand auszurufen. Das Parlament soll von 550 auf 600 Abgeordnetensitze vergrößert werden. Parlaments- und Präsidentenwahlen sollen künftig am gleichen Tag stattfinden.