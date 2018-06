Die US-amerikanischen Geheimdienste haben die Hintergründe der Hackerangriffe im Vorfeld der US-Wahl am 8. November offenbar genauer rekonstruiert, als dies bislang öffentlich gemacht wurde. So berichten sowohl die Washington Post als auch der Sender CNN unter Berufung auf anonyme Quellen in der Regierung, dass die Geheimdienste in ihrem Bericht für den scheidenden Präsidenten Barack Obama eine Reihe von Indizien zusammengetragen haben, wonach Russland für die Cyberattacken verantwortlich ist.

Demnach haben die Geheimdienstbehörden "zentrale Akteure" aus Russland enttarnt, die die gehackten E-Mails der US-Demokraten während des Wahlkampfs an die Enthüllungsplattform WikiLeaks durchgestochen haben – einen Vorwurf, den WikiLeaks-Gründer Julian Assange in einem Interview mit dem Sender Fox News zuletzt bestritten hatte. CIA, NSA, FBI und Geheimdienstdirektor James Clapper sind sich aber sicher, dass Russland so der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton schaden wollte, um einen Wahlsieg Donald Trumps herbeizuführen.

"Die Russen waren ziemlich gut drauf"

Als der Republikaner dann tatsächlich seinen baldigen Einzug ins Weiße Haus bejubeln konnte, war nach Erkenntnissen der Geheimdienste auch die Freude in Moskau groß. "Die Russen waren nach dem 8. November ziemlich gut drauf und fühlten sich pudelwohl mit dem, was sie da gemacht haben", zitiert die Washington Post einen US-Vertreter. Demnach haben die USA Gespräche abgefangen, in der sich russische Regierungsvertreter gegenseitig zu dem überraschenden Triumph ihres Favoriten gratuliert und diesen als geopolitischen Sieg für den Kreml bejubelt haben.



Mit diesen Informationen geht der als geheim eingestufte Abschlussbericht der Geheimdienste für Obama weit über das hinaus, was Geheimdienstdirektor Clapper, NSA-Chef Michael Rogers und Heimatschutzminister Jeh Johnson zuletzt öffentlich gesagt haben – etwa bei der Anhörung des Verteidigungsausschusses im US-Senat am Donnerstag oder bereits im Oktober, als die Vorwürfe gegen den Kreml erstmals publik wurden.

US-Vertreter sagten nun dem Sender CNN, all diese Indikatoren – so auch die Tatsache, dass demokratische und republikanische Netzwerke unterschiedlich stark gestört wurden – hätten sie von der Beteiligung der russischen Regierung und dessen Absichten überzeugt. Laut des US-Senders hätten die zitierten Quellen aber immer wieder wiederholt, dass es nicht ein einzelnes abgefangenes Gespräch gibt, das als Smoking Gun, als unwiderlegbarer Beweis für die russischen Pläne herhalten kann.

"Möglichst viel über diese Bedrohung wissen"

Seit Oktober beschuldigt die US-Regierung die Führung in Moskau, sich mit den Hackerattacken in die Präsidentschaftswahl eingemischt zu haben. Obama machte Russlands Präsident Wladimir Putin schon vor wenigen Tagen persönlich dafür verantwortlich. Auch Clapper äußerte sich während seiner Aussage vor dem Verteidigungsausschuss entsprechend. Auf die Frage, ob die "höchsten Ränge" in Moskau in die Angriffe involviert gewesen seien, sagte er: "Das ist das, was wir gesagt haben." Auf die Nachfrage, wer die "höchsten Ränge" sind, antwortete Clapper: "Der höchstrangige ist Präsident Putin."

Anfang kommender Woche wollen die Geheimdienste ihren Bericht auch der Öffentlichkeit präsentieren – allerdings mit Abstrichen, was einige Details des Modus Operandi angeht. "Die Menschen sollen so viel wie möglich über diese Bedrohung wissen", sagte Clapper am Donnerstag in Washington. Man könne aber nicht alle Informationen preisgeben.

Obama hofft auf klügeren Trump

An diesem Freitag – und damit einen Tag später als sein Amtsvorgänger – wird auch der künftige Präsident Trump von Clapper und anderen Geheimdienstoberen informiert werden. Der Milliardär hatte sich zuletzt herablassend über die US-Geheimdienste geäußert und Zweifel an deren Einschätzung und Arbeit gesät. Obama drang nun auf eine rasche Entspannung im Verhältnis zwischen den Diensten und Trump. Präsidenten "können keine guten Entscheidungen treffen, sofern wir keine gute Aufklärung" haben, sagte er in einem Interview des Senders NBC Chicago. Wenn sein Nachfolger erst einmal seine eigenen Briefings erhalte und sehe, wie "professionell und effektiv" die Geheimdienste seien, könne dies zu einer weiteren Entspannung beitragen, hoffte Obama, der die Amtsgeschäfte am 20. Januar an Trump übergeben wird.