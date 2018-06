Der künftige US-Präsident Donald Trump hat am Vorabend seines Amtsantritts angekündigt, das stark polarisierte Land zusammenführen zu wollen. "Wir werden unser Land vereinigen", sagte Trump während eines Konzerts, das zu seinen Ehren in Washington, D. C. stattfand.

Anknüpfend an seinen Wahlkampfslogan "Make America Great Again" hob Trump hervor, dass er die USA für jeden Einwohner "zu einem großartigen Land machen" wolle. "Diese Reise hat vor 18 Monaten begonnen," sagte der künftige Präsident. "Ich bin nur der Botschafter. Ich liebe euch." Es habe eine Bewegung begonnen, wie es sie auf der Welt noch nicht gegeben habe. Die Menschen wollten nun echten Wandel im Land.



Trump wiederholte seine Wahlkampfaussagen zu Jobs, der Mauer an der Grenze zu Mexiko sowie zu den Themen Handel und Militär. "Ich verspreche, dass ich hart arbeiten werde." Auch werde er Jobs zurück ins Land bringen. "Wir werden nicht mehr zulassen, dass andere Länder unsere Jobs wegnehmen."



Trump wurde von seiner Familie begleitet. Das Konzert, bei dem neben anderen die Countrysänger Lee Greenwood und Toby Keith sowie die Rockband 3 Doors Down auftraten, gehörte zum Auftakt der Feierlichkeiten rund um die Vereidigung des Nachfolgers von Barack Obama.

Trump wird den Amtseid am Freitagmittag (Ortszeit) vor dem Kapitol, dem Sitz des US-Kongresses, ablegen. Danach hält er seine Antrittsrede. Anschließend findet eine Parade über die Pennsylvania Avenue zum Weißen Haus statt, in der Trump ein Stück mitlaufen will.

40 Prozent Zustimmung

Laut Umfragen tritt der rechtspopulistische Immobilienmilliardär das Amt mit historisch niedrigem Rückhalt in der Bevölkerung an. Nur rund 40 Prozent der Bürger stehen ihm positiv gegenüber. Sein Vorgänger Obama verlässt dagegen mit hohen Popularitätswerten das Weiße Haus.

Viele Abgeordnete der Demokraten wollen die Vereidigungszeremonie boykottieren. Für Samstag ist ein Protestmarsch gegen Trump in der Hauptstadt geplant, zu dem Hunderttausende erwartet werden.



Die Demonstrationen anlässlich Trumps Amtsantritts haben unterdessen bereits begonnen. In New York gingen mehrere Tausend Menschen auf die Straße. Sie versammelten sich am Donnerstag am Columbus Circle und auf der Straße Central Park West am Central Park. Unter den Teilnehmern waren unter anderem New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, die Schauspieler Robert De Niro und Alec Baldwin und der Regisseur Michael Moore. "Morgen ist nicht das Ende. Es ist der Anfang", sagte de Blasio. "Wir haben keine Angst vor der Zukunft."

Trump plant Treffen mit CIA

Für Samstag, den Tag nach seiner Amtseinführung, plant Trump einem Mitglied seines Teams zufolge einen Besuch bei der CIA. Aus Geheimdienstkreisen verlautete, bei dem Treffen in Langley nahe Washington wolle Trump den neuen Behördenchef Mike Pompeo vereidigen. Dies könnte sich allerdings verzögern, weil der Senat die Personalie noch billigen muss.



Das Verhältnis zwischen Trump und den Nachrichtendiensten ist gespannt: Der künftige Präsident hatte den Diensten Nazimethoden vorgeworfen. Hintergrund ist die Veröffentlichung eines unbestätigten Berichtes, wonach Russland kompromittierendes Material über Trump gesammelt hat. Der Milliardär hatte dies zurückgewiesen und Geheimdienstler für die Veröffentlichung verantwortlich gemacht.