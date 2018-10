Die Zahl der in Afghanistan getöteten und verletzten Kinder ist stark gestiegen. Wie der Jahresbericht der Vereinten Nationen für 2016 aufführt, starben im vergangenen Jahr 3.512 Kinder in dem wieder aufgeflammten Krieg zwischen Taliban und Regierung. Das sind 24 Prozent mehr als im Vorjahr. Fast jedes dritte Opfer ist demnach ein Kind.

Auch die Gesamtzahl der getöteten oder verletzten Zivilisten erreichte demnach einen neuen Höchststand – 11.418. Der Anstieg von drei Prozent im Vorjahresvergleich beruht jedoch auf der Zahl der Verletzten, nicht der Getöteten. Die Zahl der Verletzten stieg um sechs Prozent (auf 7.920 Menschen), die Zahl der Toten ging um zwei Prozent zurück (auf 3.498 Menschen).

Die Autoren des Berichts sehen vor allem die Zunahme von Gefechten in dicht besiedelten Gebieten mit vielen Familien als Hauptursache für den Anstieg. Deswegen kamen auch erheblich mehr Kinder durch explosive Überbleibsel von Kämpfen ums Leben, darunter nicht detonierte Munition. Außerdem starben mehr Kinder durch die vor allem von Taliban gelegten improvisierten Sprengsätze. Weiterhin tötete oder verletzte die afghanische Luftwaffe mit rund 200 mehr als doppelt so viele Kinder wie im Vorjahr.

Unter den Frauen ging die Zahl der Opfer leicht zurück (minus zwei Prozent). Allerdings weisen die UN darauf hin, dass die Taliban Frauen weiterhin in Selbstjustiz für vermeintlich unmoralisches Verhalten bestrafen – ein Trend, der sich laut Menschenrechtsaktivisten seit etwa zwei Jahren stetig verschärft.

Außerdem gab es laut dem Bericht sehr viel mehr gezielte Morde von Frauen (plus 25 Prozent). Viele weibliche Opfer seien Menschenrechtsaktivistinnen, Polizistinnen oder generell "im öffentlichen Leben" aktiv gewesen. In Deutschland haben mehrere Bundesländer Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan ausgesetzt oder planen das zu tun, auch aus diesen Gründen.



Die Gewalt betrifft laut UN alle 24 Provinzen. Am stärksten vom Krieg betroffen waren 2016 die Zivilisten im Süden des Landes, wie es in dem Bericht weiter heißt. Der größte Anstieg von Opfern (plus 34 Prozent) war aber in Zentralafghanistan festzustellen, vor allem wegen vieler Selbstmordanschläge in der Hauptstadt Kabul.

Für den Großteil der zivilen Opfer machen die UN die Taliban und andere Rebellen- oder Terroristengruppen – wie die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) verantwortlich – 61 Prozent. Der IS tötete oder verletzte demnach fast zehn Mal so viele Zivilisten (899) wie noch 2015. Insgesamt kamen die meisten Zivilisten durch Gefechte zwischen Taliban und afghanischen Sicherheitskräften zu Schaden. Zweitgrößte Todesursache waren die von Taliban gelegten IEDs. 22 Prozent der Opfer gingen auf das Konto afghanischer Sicherheitskräfte, zwei Prozent auf das internationaler Sicherheitskräfte. Der Rest sei oft nicht eindeutig zuzuordnen.

Die UN zählen die Opfer seit 2009. Seitdem wurden mindestens 70.188 Zivilisten getötet oder verletzt. Angesichts des schrumpfenden Zugangs zu Provinzen weisen die UN darauf hin, dass ihre Zahlen möglicherweise zu niedrig sind.