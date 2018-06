Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat Russland in gleich mehreren Verfahren verurteilt. Anlass sind die Klagen des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, der zwischen 2012 und 2014 bei einer Reihe von Demonstrationen und Kundgebungen in Moskau sieben Mal verhaftet und teils stundenlang festgehalten wurde. Die Straßburger Richter sahen es als erwiesen an, dass diese Festnahmen ohne hinreichende Begründung erfolgt sind und der Menschenrechtsaktivist deshalb der Willkür des russischen Staats ausgesetzt war.

Nawalnys Recht auf Demonstrations- und Meinungsfreiheit sowie sein Recht auf Freiheit seien mehrfach verletzt worden, heiß es im Urteil des Gerichtshofs. Weil russische Gerichte alle Einsprüche Nawalnys gegen die Verhaftungen abgewiesen hatten, sahen die Richter auch eine Verletzung des Rechts auf einen fairen Prozess und sprachen ihm rund 64.000 Euro Entschädigung zu.

Der 40-Jährige wurde in Russland als Blogger bekannt, der die Korruption in seinem Land vehement kritisiert und sich auch durch die mannigfaltigen Repressalien der Behörden in seinem Kampf gegen Unrecht nicht entmutigen lässt. Mehrmals wurde er festgenommen und zu Bewährungsstrafen verurteilt. Inzwischen gilt er als entschiedenster Gegner von Präsident Wladimir Putin, gegen den er bei der Präsidentschaftswahl 2018 antreten will.

Beobachter gehen davon aus, dass er genau daran gehindert werden soll – etwa durch eine Verurteilung. Derzeit muss er sich in der Stadt Kirow in einem Strafprozess wegen des angeblichen Diebstahls von Bauholz verantworten. Nawalny bestreitet die Vorwürfe, für die er bereits 2013 zu fünf Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden war. Auch hier hatte er sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewandt, der das damalige Strafverfahren als unfair einstufte und das oberste Gericht in Russland eine Neuaufnahme anordnete.

Zum jüngsten Gerichtstermin am Mittwoch wurde der Regierungskritiker von Polizeibeamten aus seinem Moskauer Büro abgeführt und in den Gerichtssaal geführt, angeblich weil er zwei Mal nicht zur Verhandlung erschienen war. Zu diesem Gebaren der russischen Justiz äußerte sich Nawalny nicht, bekräftigte aber, dass er trotz des laufenden Prozesses bei der Präsidentenwahl 2018 antreten will. "Ich werde teilnehmen, das erwarten die Menschen von mir", sagte Nawalny und fügte hinzu, er rechne mit einem Schuldspruch.