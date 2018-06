Die britische Regierung hat ihre Pläne für den Austritt aus der Europäischen Union vorgestellt. Der zuständige Minister David Davis stellte im Parlament das 77-seitige "Weißbuch" vor, das im Wesentlichen eine detailliertere Ausgestaltung der zwölf Punkte darstellt, die Premierministerin Theresa May bereits Mitte Januar dargelegt hatte. So bestätigte Davis den Ausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt und aus der Zollunion – beides war bereits vorher bekannt.

Dementsprechend fielen die Reaktionen aus: "Dies sagt gar nichts aus", sagte etwa der Labour-Abgeordnete Keir Starmer im Anschluss an eine Rede des Brexit-Ministers. Stephen Gethins von der Schottischen Nationalpartei bezeichnete es als befremdlich, dass das sogenannte Weißbuch erst nach der ersten Abstimmung über das Brexit-Gesetz präsentiert worden sei und nichts Neues enthalte: "Das ist eine Sauerei."

"Im Interesse der Briten und der EU"

In seiner Rede sprach Davis von einer "positiven Partnerschaft zwischen Großbritannien und der Europäischen Union" und betonte unter anderem, dass sein Land die Zahl der Menschen kontrollieren müsse, die aus anderen EU-Staaten kommen. Allerdings blieb er auch an dieser Stelle unkonkret. Der Minister kam auch auf die Verhandlungen eines neuen Freihandelsabkommens mit der EU zu sprechen, it denen die Regierung einzelne Vorteile des europäischen Binnenmarkts erhalten will. Im Weißbuch gibt Downing Street 10 die Devise aus, nach den besten Wegen zu suchen, um das Ziel eines "bestmöglichen Zugangs" zum Binnenmarkt zu bewahren.



Die Regierung will nach eigenen Angaben – und "im Interesse der Briten und der EU" – einen möglichst freien und reibungslosen Handel mit der EU ermöglichen. "Es geht nicht darum, zwei unterschiedliche Systeme zusammenzubringen, sondern darum, den besten Weg zu finden, um die Vorteile der gemeinsamen Systeme und Rahmenwerke zu erhalten, wenn wir die EU verlassen", heißt es im Weißbuch. Allerdings hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere EU-Politiker bereits deutlich gemacht, dass Großbritannien mit dem EU-Austritt auch die Vorteile des Binnenmarktes verlieren werde.



Formell sollen die Brexit-Verhandlungen mit der EU Ende März eingeleitet werden – acht Monate, nachdem eine knappe Mehrheit der Briten in einem Referendum für einen Ausstieg aus der EU gestimmt hatte. Die Verhandlungen über den Austritt dürften zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Brexit-Antrag vielleicht doch früher

Derzeit berät das Parlament zudem über das sogenannte Brexit-Gesetz der britischen Regierung. Der Text hatte am Mittwochabend eine erste Hürde im Unterhaus genommen, wo die Vorlage mit einer Mehrheit von 498 Abgeordneten angenommen wurde – bei 114 Gegenstimmen aus den Reihen der Labour-Partei und von der Schottischen Nationalpartei. Mit dem nur 143 Worte zählenden Gesetz sollen die Parlamentarier – wie vom höchsten britischen Gericht verlangt – der Regierung die förmliche Erlaubnis erteilen, die Austrittsverhandlungen mit der EU aufzunehmen.



Die Parlamentsberatungen sollen bis Anfang März abgeschlossen sein. Kurz danach will die Premierministerin die EU-Kommission in Brüssel offiziell über den Austrittswunsch ihres Landes informieren. Medienberichten zufolge könnte die Regierung diesen Schritt aber auch vorziehen und den formalen Brexit-Antrag bereits auf dem EU-Gipfel in Brüssel am 9. und 10. März verlautbaren.