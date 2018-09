Nach drei Monaten der außenpolitischen Panik soll diese Woche also Klarheit bringen. Will der neue US-Präsident Donald Trump tatsächlich die Nato zerstören – oder jedenfalls so viel Zweifel an der Bündnistreue säen, dass kein russischer Präsident die westliche Allianz mehr ernst nehmen muss? Gleich drei von Trumps wichtigsten Kabinettsmitgliedern werden dieser Tage zu dieser Frage vernommen: Rex Tillerson beim G20-Außenministertreffen heute in Bonn, James Mattis beim Nato-Verteidigungsministertreffen, das schon gestern in Brüssel stattfand, und Vizepräsident Mike Pence bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende.

Dass die Trump-Regierung die Nato grundlegend schwächen will, dafür gibt es im Moment allerdings nur ein Indiz, und noch dazu ein ziemlich schwaches. Das heißt jedoch nicht, dass diese Schwächung nicht trotzdem eintreten wird – und zwar als Folge eines anderen, sehr gewollten Angriffs, nämlich dem auf Europa. Nach allem, was wir bisher wissen, unterscheidet Trump deutlich zwischen der Nato und der EU, und dieser Unterschied lässt sich auf einen Buchstaben verkürzen. Das graue Brüssel sieht Trump bloß als schlechten Deal. Das blaue Brüssel dagegen betrachtet er als völlig falsches Ideal.

Zunächst zur Nato: Das eine Wort, das der Community der Transatlantiker seit Wochen den Schlaf raubt, lautet "obsolet". Mit dieser englischen Vokabel hatte Donald Trump in einem Interview mit der Bild und der Londoner Times die Nato bezeichnet.



Daraus, und aus der persönlichen Nähe von etwa Außenminister Tillerson zu Wladimir Putin, könnte man nun das anstehende Ende des Westens ableiten: Wenn die Nato überflüssig ist, dann heißt das wohl, dass die Einflusssphären in Europa wieder zur Disposition stehen, dass Trump bereit ist, mit der Möchtegernweltmacht Russland einen geopolitischen New Deal zu schließen, der Putin einen Teil des Kontinents überlässt. "Ein neues Jalta", nannte der Außenpolitikexperte Ulrich Speck diese epochale Gefahr.

Das Ende des Westens fällt aus

Andererseits kann das Wort "obsolet" auf Englisch so wenig bedeuten wie "altmodisch" oder "überholt". In Trumps Muttersprache hat der Begriff nicht zwangsläufig die harsche Bedeutung, die er auf Deutsch hat, also etwa "vollkommen überflüssig". Der Kontext des Interviews spricht dafür, dass Trump vor allem sagen wollte, die Nato sei stark renovierungsbedürftig. Denn wenige Absätze später nannte er das Bündnis "very important".

In diese Richtung gehen auch die Äußerungen von Verteidigungsminister Mattis, die er quasi im Anflug auf das Nato-Hauptquartier in Brüssel machte. Er stellte klar, die Nato sei die "erfolgreichste Militärallianz der Geschichte", und: "Wir müssen sicherstellen, dass der transatlantische Bund stark bleibt."

Fast gleichzeitig verkündete Trumps Sprecher eine der wichtigsten Mitteilungen der bisherigen Präsidentschaft: Der US-Präsident erwarte, dass Russland die 2014 annektierte Halbinsel Krim an die Ukraine zurückgebe. Damit enttäuscht Trump die größte Hoffnung Putins ebenso wie die größten Sorgen seiner Gegner.

Die Trump-Regierung, kurzum, hat allem Anschein nach kein Problem mit dem Auftrag der Nato an sich, sie ist nur unzufrieden mit der Art der Lastenteilung. Genau das galt allerdings auch schon für die Obama-Regierung. Und diese Kritik ist völlig richtig. Es geht nicht, dass die USA vier Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben, während es in Deutschland nur 1,2 Prozent sind.



Viele Amerikaner fragen sich, warum die Europäer sich sechs Wochen bezahlten Urlaub, einen großzügigen Sozialstaat und kostenlose Unis leisten, während sie selbst sich deutlich härter für die Betriebskosten der freien Welt abarbeiten. Europa ist aus amerikanischer Sicht in der Nato das, was Griechenland aus deutscher Sicht im Euro ist. Ein neues Jalta fällt also aus.