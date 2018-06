Erst hatten sie geschwiegen, nun aber regt sich auch unter den großen Technologiekonzernen der USA Widerstand gegen Donald Trump. Einem Bericht des Portals recode zufolge arbeiten Alphabet, Apple, Facebook, Microsoft, Uber und Stripe an einem offenen Brief an den US-Präsidenten. In dem zitierten Entwurf kritisieren die Unternehmen den kürzlich erlassenen Einreisestopp für Bürger aus überwiegend muslimischen Staaten und Flüchtlinge.

Viele Trump-Gegner hatten sich schon seit Tagen eine Reaktion aus dem Silicon Valley erhofft und eine klare Stellungnahme von den Technikunternehmen erwartet. Bislang hatte sich aber nur Facebookgründer Mark Zuckerberg in einem Post besorgt über Trumps Einwanderungspolitik geäußert. "Wir sollten unsere Türen für Flüchtlinge und jene, die Hilfe suchen, offen halten", schrieb Zuckerberg.

In dem nun geplanten Brief bekennen sich die Technologieunternehmen laut recode zwar auch dazu, die Sicherheit des Landes verbessern zu wollen. "Allerdings sind wir besorgt darüber, dass Ihre jüngste Exekutivanordnung viele Visa-Inhaber betrifft, die in den Vereinigten Staaten hart arbeiten und zum Erfolg unseres Landes beitragen", heißt es in dem Dokument.

In einer globalisierten Welt sei es wichtig, die besten und klügsten Menschen aus der ganzen Welt anzuziehen. Obwohl es immer Verbesserungsmöglichkeiten bei der Einwanderungspolitik gebe, sei eine pauschaule Aussetzung der Einreise nicht der richtige Weg. "Wir beschäftigen sowohl Tausende Amerikaner als auch einige der talentiertesten Menschen aus dem Ausland", heißt es im Text. Daher hoffe man, dass die Regierung eine Politik verfolge, die die Arbeit amerikanischer Unternehmen fördert, aber zugleich auch den amerikanischen Werten gerecht wird.

Weltweite Kritik

Trump hatte in der vergangenen Woche angeordnet, dass Staatsbürger aus dem Irak, Iran, Sudan, Libyen, Somalia und dem Jemen drei Monate lang nicht in die USA einreisen dürfen. Außerdem setzte der US-Präsident das Regierungsprogramm zur Aufnahme von Flüchtlingen für vier Monate aus. Flüchtlinge aus Syrien dürfen somit für unbestimmte Zeit nicht mehr in die USA einreisen.

Die Verordnung hatte heftige internationale Kritik ausgelöst– unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Trumps Amtsvorgänger Barack Obama. Auch in der republikanischen Partei äußerten sich viele Politiker besorgt über den Kurs der US-Regierung. An mehreren Flughäfen und anderen Orten in den USA demonstrierten Zehntausende Menschen gegen den Einreisestopp. Zu einer der größten Kundgebungen versammelten sich die Demonstranten in New York, in Sichtweite der Freiheitsstatue.