Nach monatelangen Vorgesprächen haben die kolumbianische Regierung und die linke Guerilla ELN offizielle Friedensverhandlungen aufgenommen. Delegationen beider Seiten trafen sich zu Gesprächen in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito.



"Wir versuchen, einen politischen Ausweg aus dem Konflikt zu finden", sagte der Chefunterhändler der ELN (Nationale Befreiungsarmee), Israel Ramírez alias Pablo Beltrán. Das Zentralkommando der Guerilla hoffe, bei den Gesprächen einen dauerhaften Frieden zu schaffen.

Die Verhandlungen sollten abgeschlossen werden, sagte der Leiter der Regierungsdelegation, Juan Camilo Restrepo. Die Zeit der Sondierung sei vorbei. "Ziel ist es, einen endgültigen Vertrag zu unterzeichnen, der den bewaffneten Konflikt beendet."

Der Beginn der Verhandlungen war mehrfach verschoben worden, weil sich die Freilassung eines entführten Ex-Abgeordneten verzögert hatte.

Kolumbiens Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos strebt mit den Gesprächen nach mehr als 50 Jahren Konflikt einen vollständigen Frieden in dem südamerikanischen Land an. Seine Regierung hatte im Vorjahr nach vierjährigen Verhandlungen ein Abkommen mit der größeren Guerillaorganisation Farc (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens) erreicht.

Ein Abkommen mit der ELN wäre wichtig, um zu verhindern, dass deren Kämpfer die Kontrolle über frühere Farc-Gebiete und den dortigen Drogenhandel übernehmen. Die ELN hat nach offiziellen Schätzungen rund 1.500 aktive Kämpfer.

In den bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen staatlichen Sicherheitskräften, linken Rebellen und rechten Paramilitärs wurden in Kolumbien in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 220.000 Menschen getötet und Millionen aus ihren Heimatdörfern vertrieben.