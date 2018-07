Das Sicherheitspersonal war für sie da, der libanesische Präsident Michel Aoun trank Tee mit ihr und die Diplomaten begrüßten sie: Dass die französische Rechtsextreme Marine Le Pen am Dienstag im Libanon zum ersten Mal in ihrer politischen Karriere von einem Staatschef empfangen wurde, ist ein deutliches Zeichen für den Aufstieg ihrer Partei. Der Front National könnte bei den Präsidentschaftswahlen im Mai tatsächlich gewinnen.

Für die entscheidende Stichwahl gilt sie sowieso als gesetzt – in Umfragen für den ersten Wahlgang Ende April führt sie vor allen anderen Kandidaten. Nun kommt die 48-jährige Le Pen in einer Umfrage erstmalig auf 42 bis 44 Prozent in der Stichwahl – je nach Gegner. Der unabhängige Emmanuel Macron würde demnach mit 58, der konservative Francois Fillon mit 56 Prozent zwar noch gegen sie gewinnen. Doch ist das ein Hoch, wie es der Front National noch nie erlebt hat. Le Pen rückt damit in die Nähe der erforderlichen 50 Prozent. "So einen rasanten Anstieg der Wählerzustimmung haben wir bisher noch nie beobachten können", sagt Frédéric Micheau, Chef des Umfrageinstituts Opinionway.



Dass Le Pen so weit nach oben kommen konnte, hat sie vor allem den Fehlern ihrer Konkurrenten zu verdanken. Zuallererst dem konservativen Kandidaten Francois Fillon, gegen den gerade im im sogenannten Penelopegate ermittelt wird: Fillons Frau Penelope hat möglicherweise jahrelang Gehälter zwischen drei- und siebentausend Euro monatlich als parlamentarische Assistentin erhalten, ohne diesen Job tatsächlich ausgefüllt zu haben. Für den Kandidaten der Republikaner ist der Fall tief: Fillon hatte sich im Kampf um die Kandidatur als Saubermann präsentiert und kritisiert, dass einige Menschen "zu viel Geld verdienen für zu wenig Arbeit".

Als wäre das nicht genug, hat sich Fillon in der vergangenen Woche selbst noch Lügen gestraft: Kurz nach den ersten Enthüllungen sagte er in einem Fernsehinterview, nur bei einer Anklage zurücktreten zu wollen. Nun sieht es danach aus, dass die Ermittler tatsächlich genug Beweise für die Veruntreuung öffentlicher Gelder gefunden haben, um Fillon anzuklagen. Doch daran will der katholische Konservative nicht denken. Er will die Entscheidung den Bürgern überlassen: "Ich stelle mich nur noch der allgemeinen Wahl", sagt er.



Viele Wähler haben sich bereits von Fillon abgewendet. Der einst für die Stichwahl als Herausforderer von Le Pen gesetzte Mann hat seit Dezember rund zehn Prozentpunkte verloren. Übrig ist laut Demoskopen nur der harte Kern der Konservativen – rund 16 bis 17 Prozent der Wähler, die ihr Kreuz immer bei den Republikanern machen, egal wie viele Fehltritte sich ihr Kandidat auch leisten mag. Ein bisschen Hoffnung dürfte ihm machen, dass er in der jüngsten Umfrage wieder leicht hinzugewonnen hat.

Und die Linken?

Auch die anderen Männer im Rennen um Frankreichs Präsidentschaft sind unsichere Kandidaten. Der sehr erfolgreiche und parteilose Macron wird in Umfragen zwar als Sieger gehandelt. Ob seine Anhänger am Ende aber tatsächlich ihr Kreuz bei ihm machen, ist offen: Nur rund die Hälfte von ihnen hält ihre persönliche Wahl für unumstößlich – bei Marine Le Pens Unterstützern sind es rund 80 Prozent. Vielleicht liegt es daran, dass seine Bewegung, wie er seine Partei gerne nennt, noch so neu ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass sein als wirtschaftlich und gesellschaftlich liberal geltendes Programm erst am 2. März vorgestellt werden soll.



Und die Linken? Sie machen sich mit zwei Kandidaten Konkurrenz: Auf der einen Seite der Überraschungssieger der sozialistischen Vorwahlen, Benoît Hamon, und auf der anderen Jean-Luc Mélénchon mit seinem radikalen Staatsprogramm. Beide haben sich am vergangenen Wochenende über einen möglichen gemeinsamen Wahlkampf unterhalten – und sind anschließend unversöhnlich wieder auseinandergegangen. Dabei hätten sie gemeinsam rund 27 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang und könnten mit Le Pen in die Stichwahl ziehen.