Schon im vergangenen Herbst, Barack Obama regierte noch im Weißen Haus, war aus Washington zu hören, ganz oben auf der Liste der amerikanischen Sicherheitssorgen stehe nicht Russland, nicht China, auch nicht der IS. Ganz oben stehe Nordkorea.

Tatsächlich hat das Regime in Pyöngyang im Jahr 2016 die Zahl seiner Atomversuche und Raketentests deutlich erhöht. In seiner Neujahrsansprache verkündete Diktator Kim Jong Un die Vorbereitungen für den Test einer Interkontinentalrakete (ICBM) hätten ihre "finale Phase" erreicht.



Am vergangenen Sonntagmorgen feuerte Nordkorea aber erst einmal wieder eine Mittelstreckenrakete ab, die nach 500 Kilometern im Japanischen Meer nieder ging – genau an dem Wochenende, an dem US-Präsident Donald Trump den japanischen Premier Shinzo Abe zu Gast hatte. Wenn schon provozieren, dann richtig.

Ein ICBM-Test allerdings wäre noch einmal etwas ganz anderes. Damit näherte sich Kim einer roten Linie, die das Weiße Haus – anders als in Syrien – offiziell zwar nie gezogen hat, an der Nordkorea aber keinen Zweifel haben sollte. Eine funktionstüchtige, mit einem Nuklearsprengkopf bestückte Interkontinentalrakete, die Amerika erreichen kann, würde kein US-Präsident tatenlos hinnehmen. Donald Trump schon gar nicht.

In Ostasien baut sich eine Krise auf, die hierzulande bisher kaum wahrgenommen wird. Das Jahr 2017, sagt Lee Sang Hwa, im Außenministerium zu Seoul für Nordkoreas Atomprogramm zuständig, werde "kritisch" sein. "Wir stehen an einem Wendepunkt." Nicht nur wegen der technischen Fortschritte, die Nordkorea gemacht habe, sondern auch wegen des politischen Umfelds.



Erst Südkorea, dann Nato

Was ihn am meisten beunruhige, so der Diplomat Lee: Nordkorea nähere sich der "Zone der Immunität". Danach sei die Entwicklung zum Nuklearwaffenstaat nicht mehr umkehrbar. "Nordkorea kommt dieser gefährlichen Linie sehr, sehr nahe."

Es ist kein Zufall, dass die erste Auslandsreise des neuen US-Verteidigungsministers James Mattis nach Südkorea führte; sein Antrittsbesuch bei der Nato in Brüssel folgte erst danach, in dieser Woche. Mattis hat Amerikas Bündnistreue gegenüber Südkorea bekräftigt, an der Donald Trump im Wahlkampf noch Zweifel geweckt hatte.