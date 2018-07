Auf dem Campus der angesehenen University of California in Berkeley gab es in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar gewaltsame Proteste, bei denen mindestens sechs Personen verletzt wurden. Der Grund für die Proteste war eine geplante Rede des rechtsextremen Breitbart-Redakteurs Milo Yiannopoulos. Der britische Journalist, der als Katholik offen schwul lebt, zieht seit einigen Jahren von Campus zu Campus und attackiert dort regelmäßig Feministinnen, Umweltschützer, Muslime und antirassistische Gruppen. Die Veranstaltung mit ihm in Berkeley wurde aufgrund der Proteste abgesagt.



Die Nachrichten- und Meinungswebsite Breitbart ist seit ihrer Gründung 2007 ein Sprachrohr der teils extremen Rechten in den USA. Nach dem Tode ihres Gründers Andrew Breitbart wurde sie bis August 2016 von Steve Bannon geleitet, der nun Chefberater von Donald Trump ist. Er machte Breitbart zu einer Plattform der Alt-Right-Bewegung. Unter seiner Ägide erschienen auf der Website Texte, die offen antisemitisch, rassistisch, homophob und misogyn waren.

Bannon, auf den mehrere der heftig umstrittenen Präsidentenerlasse zurückgehen sollen, vertritt sehr konservative und teilweise nationalistische Ansichten. Er verachtet wie Trump das bisherige politische Establishment in Washington, kritisiert aber auch die großen Banken und Versicherungen, weil sie in der Finanzkrise mit Geld der Steuerzahler gerettet worden seien, während kleine Anleger wie sein Vater, ein einfacher irischer Arbeiter, für ihre Verluste nicht entschädigt worden seien. Kritiker werfen Bannon vor, antisemitisch zu sein.



Norbert Finzsch war bis Juli 2016 Professor für Angloamerikanische Geschichte an der Universität Köln © privat

Der wichtigste Mann an der Seite des mächtigsten Manns der Welt beweist seit 2010 sein Gespür für die subtile Verteilung der Macht in der Republikanischen Partei, die er anfangs als zu anpasserisch und diskreditiert ablehnte, die er dann allerdings umzuwandeln suchte. Bannon zog die Aufmerksamkeit der Ultrakonservativen auf sich, als er seinen Dokumentarfilm Generation Zero vorlegte, der von Citizens United produziert worden war, der Organisation, die es vermochte, die Regeln für die Wahlkampffinanzierung in den USA so umzugestalten, dass Super-Pacs möglich wurden und riesige Wahlkampfspenden mehr oder weniger unkontrolliert in die Kassen vor allem der Republikaner fließen konnten.



Der nächste Schritt war ein Dokumentarfilm über Michele Bachmann, der gescheiterten Präsidentschaftsbewerberin der Republikaner aus dem Tea-Party-Flügel der Partei. Dieser Film stellte die konservativen Frauen als politisch aktiv, aber zutiefst "weiblich" dar, eine Kampfansage an den politisch organisierten Feminismus, der von Bannon als männerfeindlich angesehen wird. Es folgte 2011 ein Film über Sarah Palin, die Vizepräsidentschaftsbewerberin aus der Tea-Party-Bewegung von 2008, in dem sie als Heldin dargestellt wird.

Bannon steckte etwa 1 Million Dollar seines eigenen Geldes in die Produktion dieser Hagiographie, Geld, das er verlor, weil der Film seine Produktionskosten nicht annähernd einspielte. Dennoch hat sich der Film für ihn gelohnt, denn er brachte ihm die ungeteilte Bewunderung des Palin-Lagers ein. Bald erschien er regelmäßig auf Fox News mit Sean Hannity, der ihn mit Andrew Breitbart bekannt machte. Hannity, ein konservativer Meinungsmacher und Journalist, gehörte zu den ersten Medienpersönlichkeiten, die Donald Trump als Präsidentschaftskandidaten propagierten und ihm Raum in den Medien gaben, um sich darzustellen.



Nach Breitbarts frühem Tod übernahm Bannon bei dessen rechter Website nicht nur die Geschäftsleitung, sondern auch die Chefredaktion. Nach und nach machte er Breitbart zu einer Art Trump-Prawda, da er alle seine Hoffnungen nun auf den Immobilienunternehmer aus New York setzte, dessen Wahlkampfmanager er dann wurde.